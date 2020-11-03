Водный кризис
Развитие сюжета: Аксенов не хочет, чтобы Крым получал воду с территории Украины ● Аксенов назвал стоимость кубометра опресненной воды ● Полученной от дождей воды Севастополю не хватит даже на сутки ● Авария на водоводе может изменить графики подачи воды в Симферополе ● Как повлияли ливни на ситуацию с водой в Крыму
Графики подачи воды в Крыму могут сохраниться до декабря 2021 года
фото © Новости Крыма
Графики подачи воды в Крыму могут быть продлены до декабря 2021 года при сохранении засушливого периода с небольшим количеством осадков.
Об этом во время совещания по ситуации с водоснабжением республики сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Посмотрим, как будет дальше с погодой ситуация развиваться, но готовы к худшему. Договорились, что графики пока (сохранятся) до декабря 2021 года. Это в самом худшем варианте, если ни капли воды не будет», – сказал Аксенов.
На решение проблем с водоснабжением в Крыму правительство России выделило 50 млрд рублей. Подготовлен план из краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных мероприятий.
По словам курирующего Крым вице-премьера федерального правительства Марата Хуснуллина, основная ставка делается на добычу пресной воды из подземных источников. Ранее анонсированное строительство опреснительной установки предложено в качестве запасного варианта – из-за его дороговизны и отсутствия опыта реализации такого проекта в России.
Реализация мероприятий по решению проблем с водоснабжением, тем не менее, не приведет к взрывному росту тарифов для населения, сообщил Аксенов. Глава республики ожидает, что цены поднимутся до среднего по Южному федеральному округу: с действующих сейчас в Крыму 31,55 рубля до 36 рублей за кубометр воды.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе вот-вот должен заработать завод по сортировке и переработке мусора. Завод по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов начнет работать в симферопольской Каменке с 9 ноября.
Аксенов не хочет, чтобы Крым получал воду с территории Украины. Крым не рассчитывает на возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу с территории Украины.
«Успокоил»: Аксенов пообещал, что «спасительных осадков» в Крыму в ближайшее время не будет. В Крыму пока не прогнозируется сильных осадков, способных улучшить водную ситуацию в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов назвал стоимость кубометра опресненной воды. Вода, полученная с помощью опреснительных установок в Крыму, будет стоить в районе 40-60 рублей за кубометр.
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