Графики подачи воды в Крыму могут сохраниться до декабря 2021 года

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Графики подачи воды в Крыму могут быть продлены до декабря 2021 года при сохранении засушливого периода с небольшим количеством осадков.

Об этом во время совещания по ситуации с водоснабжением республики сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Посмотрим, как будет дальше с погодой ситуация развиваться, но готовы к худшему. Договорились, что графики пока (сохранятся) до декабря 2021 года. Это в самом худшем варианте, если ни капли воды не будет», – сказал Аксенов.

На решение проблем с водоснабжением в Крыму правительство России выделило 50 млрд рублей. Подготовлен план из краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных мероприятий.

По словам курирующего Крым вице-премьера федерального правительства Марата Хуснуллина, основная ставка делается на добычу пресной воды из подземных источников. Ранее анонсированное строительство опреснительной установки предложено в качестве запасного варианта – из-за его дороговизны и отсутствия опыта реализации такого проекта в России.

Реализация мероприятий по решению проблем с водоснабжением, тем не менее, не приведет к взрывному росту тарифов для населения, сообщил Аксенов. Глава республики ожидает, что цены поднимутся до среднего по Южному федеральному округу: с действующих сейчас в Крыму 31,55 рубля до 36 рублей за кубометр воды.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В Симферополе вот-вот должен заработать завод по сортировке и переработке мусора. Завод по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов начнет работать в симферопольской Каменке с 9 ноября.

Аксенов не хочет, чтобы Крым получал воду с территории Украины. Крым не рассчитывает на возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу с территории Украины.

«Успокоил»: Аксенов пообещал, что «спасительных осадков» в Крыму в ближайшее время не будет. В Крыму пока не прогнозируется сильных осадков, способных улучшить водную ситуацию в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов назвал стоимость кубометра опресненной воды. Вода, полученная с помощью опреснительных установок в Крыму, будет стоить в районе 40-60 рублей за кубометр.