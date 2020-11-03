Общество
Две трети крымчан испытывают проблемы с парковкой
Автомобильный сайт «Дром» выяснил, что 70% крымчан испытывают проблемы с парковкой.
Согласно опросу, который провел сайт, сложнее всего жителям Крыма припарковаться непосредственно возле своего дома. За этот вариант ответа проголосовал 42%. Найти место для машины у работы трудно 35,5%, а проблемы с ночной парковкой испытывает 22,5% опрошенных. Вариант «Нет, везде все хорошо» выбрали 30% респондентов, а в 2014 году за него проголосовало – 43%. Из чего организаторы опроса делают вывод, что за шесть лет «ситуация заметно ухудшилась».
Опрос проводился с 12 по 20 октября. Всего в нем приняли участие более 9 тысяч жителей Крыма и России.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму процесс перехода на валидаторы продлили до 1 января. Переход на предоставление льготного проезда при помощи устройств электронного учета льготных пассажиров (валидаторов) продлен до 1 января 2021 года.
Аэропорт Севастополя снова обещают сделать частично гражданским. Аэропорт Бельбек, где будет построен новый терминал для обслуживания пассажиров, начнет принимать гражданские самолеты.
Житель Севастополя устроил бунт в городском троллейбусе. В Севастополе ночью правоохранители задержали нетрезвого бунтаря в троллейбусе. 47-летний пассажир решил, что он не будет платить за проезд, а потом устроил дебош.
В Крыму хотят установть автоматическую систему управления поездами. Главгосэкспертиза утвердила проект установки железнодорожной автоматики на участке от Джанкоя до Керчи.
В Крыму всплеск смертей от коронавируса
Медики зафиксировали смерть шести пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Крыму.
Пошли на спад: в Крыму выявили 139 новых случаев коронавируса за сутки
За 2 ноября на территории Республики Крым подтверждено 139 новых случаев коронавирусной инфекции.
«Успокоил»: Аксенов пообещал, что «спасительных осадков» в Крыму в ближайшее время не будет
В Крыму пока не прогнозируется сильных осадков, способных улучшить водную ситуацию в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
После выходных в Крыму резкий спад новых заражений коронавирусом
За 1 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 161 случай коронавирусной инфекции, в том числе 52 случая с бессимптомным течением заболевания.
вчера
Как повлияли ливни на ситуацию с водой в Крыму
17 часов назад
В крымском храме во время службы начался пожарфото
20 часов назад
Дело бывшего главного архитектора Севастополя ушло в суд
Уголовное дело, по которому проходит экс-глава департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко, а также начальник управления департамента архитектуры и градостроительства Севастополя и начальник отдела управления Госстройнадзора и экспертизы города, направлено в суд.