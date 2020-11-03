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Общество

Две трети крымчан испытывают проблемы с парковкой

09:15 вторник, 3 ноября 2020

Автомобильный сайт «Дром» выяснил, что 70% крымчан испытывают проблемы с парковкой.

Согласно опросу, который провел сайт, сложнее всего жителям Крыма припарковаться непосредственно возле своего дома. За этот вариант ответа проголосовал 42%. Найти место для машины у работы трудно 35,5%, а проблемы с ночной парковкой испытывает 22,5% опрошенных. Вариант «Нет, везде все хорошо» выбрали 30% респондентов, а в 2014 году за него проголосовало – 43%. Из чего организаторы опроса делают вывод, что за шесть лет «ситуация заметно ухудшилась».

Опрос проводился с 12 по 20 октября. Всего в нем приняли участие более 9 тысяч жителей Крыма и России.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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