Дело бывшего главного архитектора Севастополя ушло в суд

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Уголовное дело, по которому проходит экс-глава департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко, а также начальник управления департамента архитектуры и градостроительства Севастополя и начальник отдела управления Госстройнадзора и экспертизы города, направлено в суд.

Как сообщает прокуратура, граждане обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, в том числе лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

О главных преступлениях, которые вменяются в вину бывшим чиновникам, СМИ неоднократно сообщали ранее.

Так, в период с 2016 г. по 2019 г. обвиняемые незаконно предоставили разрешения фирме «Порфир» на ввод в эксплуатацию второй и шестой очередей строительства здания на Фиолентовском шоссе, 134. Несмотря на многочисленные нарушения при строительстве очередного «элитного жилья», чиновники правительства Дмитрия Овсянникова были лояльны к подконтрольной семье экс-министра обороны Украины фирме.

Кроме того, несмотря на допущенные нарушения норм строительного законодательства, ими незаконно выдано заключение о соответствии многоквартирного дома по адресу проспект Победы, 26 требованиям технических регламентов. В результате подпорная стена на автопарковке указанного дома обрушилась вместе с четырьмя автомобилями. По сведениям прокуратуры, ущерб владельцам составил не менее 800 тысяч рублей.

Также бывший начальник управления департамента архитектуры и градостроительства незаконно отменил разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Бульвар с объектами торговли по ул. Кесаева в г. Севастополе».

Александр Моложавенко, несмотря на ведущиеся следственные действия, оставался директором департамента архитектуры и градостроительства вплоть до июня 2020 года, когда уволился по собственному желанию. До этого Александру Моложавенко дважды смягчали меру пресечения – сначала на домашний арест, затем – на «ограничение определенных действий».

В тексте использованы материалы: Форпост

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