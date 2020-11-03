Что значит «близкий контакт» с инфицированным коронавирусом?

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Повторяющиеся контакты менее 15 минут тоже необходимо учитывать, считают в CDC. Были ли на контактировавших маски, не имеет значения для определения близкого контакта.

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) изменили определение близкого контакта с человеком, инфицированным коронавирусом SARS-CoV-2. Согласно новым данным, необходимо учитывать повторные краткосрочные контакты.

Раньше агентство определяло близкий контакт как пребывание на дистанции от инфицированного на расстоянии не менее 6 футов (примерно 1,8 метров) в течение 15 минут и дольше.

С 21 ноября определение звучит иначе. Близко контактировавшим считается «некто, кто был на расстоянии в 6 футов от инфицированного человека суммарно в течение 15 минут или дольше в течение 24 часов в период, начиная с двух дней до развития болезни (или, для бессимптомных пациентов, за два дня до положительного теста) до изоляции пациента».

Агентство поясняет, что время контактов с инфицированным в течение дня нужно складывать. Например, это могут быть три контакта по пять минут. CDC напоминают, что близость контакта определяют следующие параметры:

- расстояние (ближе – выше риск),

- длительность (дольше – выше риск),

- наличие симптомов (в первые дни перед их появлением и в первые дни болезни риск самый высокий),

- другие факторы окружающей среды (адекватность вентиляции, пребывание на улице или в помещении).

Ношение масок и респираторов не влияет на то, считается контакт близким или нет. CDC объясняет это тем, что большинство людей не обучается обращению со средствами личной защиты.

Зачем нужно знать, что такое близкий контакт

Человек, который близко контактировал с инфицированным, с большой вероятностью может заболеть COVID-19. В России соблюдения режима самоизоляции требуют от каждого контактировавшего, независимо от характеристик контакта. Определение близкого контакта, которое дает CDC, позволяет примерно оценить степень опасности. В США близкий контакт считается критерием необходимости карантина.

Почему определение изменили

Изменения были внесены после рассмотрения отчета о заболевании COVID-19 сотрудника исправительного учреждения в штате Вермонт в августе. Заболевший охранник краткосрочно контактировал с шестью заключенными перед тем, как у них был обнаружен коронавирус. Сотрудник носил маску и защитные очки. Заключенные носили маски во время контакта, но контакты происходили в помещениях, в которых они могут не носить маски.

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