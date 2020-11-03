Власть
Бывший главбух детсада в Крыму присвоила зарплату на 5 млн рублей
Черноморский районный суд признал виновной женщину, которая, занимая должность главного бухгалтера в одном из детских садов района, присвоила себе более 5 миллионов рублей заработной платы.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
«Судом установлено, что на протяжении практически двух лет подсудимая, являясь главным бухгалтером учреждения, присваивала вверенные ей денежные средства, изготовляя и подписывая реестры на зачисление заработной платы работникам детского сада, указывая в них завышенные суммы зарплаты себе и своим родственникам, включая в реестры знакомых лиц, не работавших в организации», – говорится в сообщении.
За указанный период работница присвоила себе более 5 миллионов рублей. Вырученными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению. Также, пользуясь положением, она переводила денежные средства лицу, которое не работало в детсаду, оплачивала покупки и погашала свои долги. «Общая сумма растраченных денежных средств учреждения, которыми женщина распоряжалась по своему усмотрению, составила более 67 тысяч рублей», – отметили в надзорном ведомстве.
Женщина признана виновной в совершении трех эпизодов, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения), частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Поскольку у нее на иждивении четыре малолетних ребенка, ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штраф 150 тысяч рублей. Также с нее взыскан ущерб в сумме более 5 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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