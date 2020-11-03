Водный кризис
Развитие сюжета: Аксенов назвал стоимость кубометра опресненной воды ● Полученной от дождей воды Севастополю не хватит даже на сутки ● Авария на водоводе может изменить графики подачи воды в Симферополе ● Как повлияли ливни на ситуацию с водой в Крыму ● Севастополю не хватает воды из-за приезжих
Аксенов не хочет, чтобы Крым получал воду с территории Украины
фото © Новости Крыма
Крым не рассчитывает на возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу с территории Украины.
Об заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».
«Прорыв различных блокад – это такой конек крымчан. Так что мы справимся, – сказал Аксенов. – Своими силами справимся. Мы вообще не надеялись абсолютно на руководство Украины, понимали, что оно будет делать все, чтобы навредить Крыму и Российской Федерации. Никаких планов по подаче воды в Северо-Крымский канал нет, никто об этом не мечтает, на это не рассчитываем. Справимся без них – никаких сомнений нет».
Аксенов опроверг информацию о том, что крымские власти обращались к руководству Украины по вопросу подачи воды на полуостров. По его словам, экономика полуострова перестроилась на работу без днепровской воды.
«Мы получали до 2014 года 1,2 млрд кубометров воды по Северо-Крымскому каналу. Возместить в полном объеме с точки зрения сельского хозяйства такой объем вряд ли получится. Но, тем не менее, мы уже переориентировали большинство влагозависимых культур в тех районах, где основное потребление воды на орошение было через Северо-Крымский канал. Сельское хозяйство все равно показывает динамику роста, несмотря на то, что у нас полностью изменился водный баланс», – пояснил он.
В настоящее время из-за засушливой погоды обмелели водохранилища, питающие Симферополь и окрестные населенные пункты. Введены графики подачи воды, которые могут действовать до декабря следующего года при негативном сценарии. Ранее полуостров на 85% обеспечивался водой из Северо-Крымского канала. В мае 2014 года Украина прекратила подачу воды. Аксенов заявил о необходимости уголовного преследования организаторов водной блокады полуострова.
На решение проблем с водоснабжением полуострова выделено 50 млрд рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов назвал стоимость кубометра опресненной воды. Вода, полученная с помощью опреснительных установок в Крыму, будет стоить в районе 40-60 рублей за кубометр.
Полученной от дождей воды Севастополю не хватит даже на сутки. Запасы Чернореченского водохранилища за три дождливых дня выросли почти на 150 тысяч кубометров.
В выходные в Симферополе и районе 54 раза прорывало трубы. По всем заявкам были приняты меры оперативного реагирования.
Авария на водоводе может изменить графики подачи воды в Симферополе. В Симферополе на сетях холодного водоснабжения произошла авария, в результате которой могут начаться отклонения в графиках подачи воды.
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