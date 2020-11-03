Водный кризис
Развитие сюжета: Полученной от дождей воды Севастополю не хватит даже на сутки ● Авария на водоводе может изменить графики подачи воды в Симферополе ● Как повлияли ливни на ситуацию с водой в Крыму ● Севастополю не хватает воды из-за приезжих ● Опреснение морской воды для снабжения Крыма названо запасным вариантом
Аксенов назвал стоимость кубометра опресненной воды
фото © Новости Крыма
Вода, полученная с помощью опреснительных установок в Крыму, будет стоить в районе 40-60 рублей за кубометр.
Об этом в интервью корреспонденту «Россия 24» заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Он напомнил, что сейчас стоимость кубометра воды в Крыму составляет 31 рубль.
«В предыдущие два-три года специалисты называли стоимость кубометра при опреснении около 100 рублей. По последним данным, вода будет стоить от 40 до 68 рублей за кубометр. Недалеко мы уходим от той стоимости, которая сейчас», - сказал Аксенов, добавив, что одна опреснительная установка обойдется от 1 до 2,5 млрд рублей.
При этом Аксенов напомнил, что оценка влияния опреснителей на экологию еще не завершена.
Ранее заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Крым заявил, что строительство установок по опреснению морской воды в республике является «запасным вариантом» для решения проблемы питьевого водоснабжения в регионе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Аксенов назвал стоимость кубометра опресненной воды
Вода, полученная с помощью опреснительных установок в Крыму, будет стоить в районе 40-60 рублей за кубометр.
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