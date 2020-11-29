Зима на пороге: в Крыму начнет формироваться циклоническая депрессия

фото © Новости Крыма

Со вторника, 1 декабря, в Крыму начнет формироваться циклоническая депрессия – уплотнение облачности и небольшие очаговые осадки в виде дождя.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

«Следующую неделю я бы разделил на две части. Начало недели стартует примерно с такими же температурными показателями, как и на выходных, в понедельник ожидается +12…+14 градусов. Со вторника и в последующие дни начнет формироваться циклоническая депрессия – это уплотнение облачности и небольшие очаговые осадки в виде дождя», – утверждает синоптик.

По его словам, в ближайшее время снега в Крыму не будет, а дожди будут не обильными – максимум 1-3 мм.

«Суточные колебания температуры сократятся. Ночью +2…+7 градусов, днем от +6 до +11. Несмотря на такой небольшой сброс по температуре, показатели все равно будут на несколько градусов выше нормы. На горизонте снегопадов не предвидится», – заключил Тишковец.

Ранее Евгений Тишковец сообщил, что на выходных 28 и 29 ноября в Крыму, согласно прогнозу, теплая погода, столбики термометров должны подниматься до +15 градусов.

Напомним, по данным крымского Гидрометцентра ноябрь на полуострове завершится сухой и теплой погодой.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Наступит ли зима по расписанию: прогноз погоды в Крыму. Рабочая неделя в Крыму уже не будет такой теплой, как выходные, но температурные показатели все равно останутся выше климатической нормы.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 28 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 28 ноября.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 27 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 27 ноября.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 26 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 26 ноября.