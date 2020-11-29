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Власти Ялты хотят оптимизировать маршрутную сеть города
фото © yaltacrimea.ru
Отдел по вопросам промышленности, транспорта и связи администрации города разработал предложения по оптимизации маршрутной сети МОГО Ялта.
Принять участие в обсуждении могут все желающие.
Как сообщает отдел информационной политики администрации Ялты, в результате проведенных мероприятий снизится нагрузка на улично-дорожную сесть, что в свою очередь уменьшит количество транспортных заторов в курортный сезон и снизит уровень загрязнения воздуха от выхлопных газов. Маршрутная сеть охватит как территорию города Ялты, так и поселки:
Поселки Гурзуф, Краснокаменка, Даниловка, Никита будут обслуживаться маршрутами № 129 (№ 29), № 130 (№ 29А), № 131 (№ 31), № 106, № 104 (в п. Даниловка). Интервал составит от 25 до 40 минут. Время работы с 6-45 до 22-30.
Пгт Массандра будет обслуживаться маршрутами № 103 (№ 3), № 100, № 144 (№ 44), № 109 Интервал составит от 15 до 30 минут. Время работы с 6-25 до 22-30.Пгт Ливадия будет обслуживаться маршрутом № 100 Интервал составит 15 минут. Время работы с 6-45 до 22-30.
Поселки Гаспра, Кореиз, Алупка, Симеиз будут обслуживаться маршрутами №122, № 102, № 132, № 115, № 142, № 107, № 136 (№ 36), № 137 (новый), № 138 (№ 38), № 1 (№ 1А). Интервал движения составит 20-25 минут – по нижней дороге, 40 минут – по трассе «Ялта – Севастополь». Время работы с 6-20 до 22-30.
Пгт Форос будет обслуживаться маршрутом № 128 Интервал составит от 30 до 45 минут. Время работы с 6-20 до 22-05.
Предложения по оптимизации маршрутной сети МОГО Ялта:
— Городские маршруты будут работать с 6-30 до 22-30. Интервал движения составит от 7 до 20 минут в зависимости от плотности сложившегося пассажиропотока.
— Часть городских маршрутов будут исключены, как дублирующие.
— Некоторые маршруты будут объединены.
— С целью разгрузки центра города будут перенесены начальные остановочные пункты на маршрутах:
№ 122 «Ялта – Кореиз» и № 132 «Сквер Юбилейный – Воронцовский дворец»от Сквера Юбилейного (центр города) на ул. Гоголя, 24 (район к/т «Спартак»);
№ 129 (№ 29) «Вещевой рынок – НБС (Тепличный комплекс)» и№ 130 (№ 29А) «Вещевой рынок – НБС (колоннада)» от ул. Пионерской на Вещевой рынок.
— Маршрутная сеть дополнительно охватит мкр. Аутка (Маршрут № 12), п. Партизанское (Маршрут № 2), п. Даниловка (Маршрут № 104).
— Возраст транспортных средств должен быть не старше 7 лет на протяжении всего срока действия контракта.
— Подвижной состав должен быть оборудован системами ГЛОНАСС, АСОП, кондиционирования.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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