Власти Крыма обещают изменить благосостояние граждан

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Как в Крыму ведется работа, направленная на «улучшение благосостояния граждан путем продления мер социальной поддержки», рассказала зампредседателя Госсовета РК Алла Пономаренко.

По результатам исследования, проведенного региональным Фондом развития гражданского общества, Крым оказался на последнем месте рейтинга социального благополучия регионов Южного федерального округа, как по размерам средней заработной платы, так и по соотношению размера среднемесячной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

По данным Крымстата, регион отстает еще по целому ряду показателей. В частности, уровень безработицы в третьем квартале текущего года составил 6,3% (против 5,1% в аналогичном период прошлого года), а индекс роста заработной платы – 97,1% в сравнении с прошлым годом.

Кроме того, в октябре было зафиксировано увеличение индекса потребительских цен на услуги, продовольственные и непродовольственные товары. А по результатам третьего квартала Минтруд сообщил о снижении размера прожиточного минимума для трудоспособного населения и пенсионеров.

В Госсовете Крыма принятое решение прокомментировали как «обоснованное», и никоим образом не зависящее от представителей власти.

«Размер прожиточного минимума рассчитывается по определенным методикам. Они оправданы и никак не зависят от личного желания депутатов Госсовета», - сообщила зампредседателя Госсовета РК Алла Пономаренко.

Вице-спикер подчеркнула, что в Крыму ведется активная работа по социальной поддержке различных категорий граждан и напомнила, что «в период пандемии крымчане получили больший объем помощи, чем жители других регионов России». И заверила, что снижение прожиточного минимума не отразится на благополучии жителей полуострова.

«Парламент Крыма принимает большое число нормативных актов, направленных на увеличение социальных выплат. На этой неделе в первом чтении был принят закон «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам РФ, проживающим в Республике Крым». Благодаря этому документу, меры социальной поддержки для многодетных семей в виде ежемесячных выплат в размере прожиточного минимума ребенка на третьего и последующих детей будут продлены до 31 декабря 2022 года», - сказала Пономаренко.

Выплаты будут осуществлять вплоть до достижения ребенком трехлетнего возраста.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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