В Ялте поймали подростков-форточников

В полицию Ялты с сообщением о краже обратилась местная жительница.

Она рассказала, что из ее квартиры в ночное время были похищены ювелирные изделия и кошелек, в котором находились денежные средства с несколькими банковскими картами.

Как сообщила пресс-служба МВД по РК, сумма ущерба составила около 60 000 рублей.

Выехавшие по указанному адресу полицейские в составе следственно-оперативной группы произвели осмотр места происшествия. Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей, проверили наличие камер видеонаблюдения и собрали имеющиеся улики.

В ходе розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска полиции по подозрению в совершении преступления задержали двоих несовершеннолетних ялтинцев.

Установлено, что ранее молодые люди привлекались к административной ответственности, а один из них, 17-летний гражданин, приговорен к условному сроку лишения свободы за совершенное ранее имущественное преступление.

В ходе допроса сотрудники полиции установили, что подозреваемые проникли в жилое помещение через незапертое окно. Убедившись в отсутствии свидетелей, они похитили чужое имущество и скрылись. Под тяжестью улик молодые люди сознались в содеянном и написали явки с повинной.

Следователем отдела полиции «Массандровский» УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Согласно санкции статьи, злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемые содержатся под арестом.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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