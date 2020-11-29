В Симферополе задержали парня, укравшего детские новогодние подарки

Симферопольские полицейские задержали подозреваемого в хищении новогодних подарков из автомобиля.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В отдел полиции поступило сообщение от 37-летнего местного жителя о том, что неизвестные совершили кражу из его автомобиля. Злоумышленники ночью разбили окно в автомобиле заявителя и похитили детские игрушки, которые мужчина купил своим детям в подарок на новогодние праздники. Общая сумма ущерба составила около семи тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан ранее не судимый 24-летний местный житель. Молодой человек признался в содеянном. Сотрудники полиции произвели осмотр места жительства подозреваемого, в ходе которого выявили и изъяли все похищенное имущество.

Следователем отдела полиции «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.»в» ч. 2 ст.158 УК РФ Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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