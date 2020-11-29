В Севастополе выявлено 63 новых случая коронавируса, два пациента скончались

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За истекшие сутки в Севастополе выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом.

Об этом говорится на сайте федерального штаба по коронавирусу.

Два пациента с COVID-19 скончались за сутки. Общее число умерших в городе от коронавируса составило 119 человек.

С начала пандемии в Севастополе выявлен 4 281 случай заболевания коронавирусом. Выздоровело за весь период 3 772 пациента.

За истекшие сутки в Республике Крым зафиксировано 230 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии в регионе выявлено 15 145 случаев заболевания.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Шесть пациентов скончались в Крыму за сутки от COVID-19. Шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом скончалось в Крыму за минувшие сутки.

Снова рост: в Крыму более двухсот новых заражений коронавирусом. За 28 ноября на территории Республики Крым зарегистрированы 230 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму действует единый номер «горячей линии» для больных COVID-19. В ряде регионов России, в том числе в Крыму, введен единый телефонный номер 122.

Стало известно, почему в одной семье заражаются коронавирусом не все. Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов в интервью «Российской газете» рассказал, почему в семье, где один человек заразился коронавирусной инфекцией, остальные остаются здоровыми.