Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Когда в Крыму сформируется коллективный иммунитет к COVID-19 ● Шесть пациентов скончались в Крыму за сутки от COVID-19 ● Снова рост: в Крыму более двухсот новых заражений коронавирусом ● В Крыму действует единый номер «горячей линии» для больных COVID-19 ● Стало известно, почему в одной семье заражаются коронавирусом не все
В Севастополе выявлено 63 новых случая коронавируса, два пациента скончались
фото © Новости Крыма
За истекшие сутки в Севастополе выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом.
Об этом говорится на сайте федерального штаба по коронавирусу.
Два пациента с COVID-19 скончались за сутки. Общее число умерших в городе от коронавируса составило 119 человек.
С начала пандемии в Севастополе выявлен 4 281 случай заболевания коронавирусом. Выздоровело за весь период 3 772 пациента.
За истекшие сутки в Республике Крым зафиксировано 230 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии в регионе выявлено 15 145 случаев заболевания.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Шесть пациентов скончались в Крыму за сутки от COVID-19. Шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом скончалось в Крыму за минувшие сутки.
Снова рост: в Крыму более двухсот новых заражений коронавирусом. За 28 ноября на территории Республики Крым зарегистрированы 230 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму действует единый номер «горячей линии» для больных COVID-19. В ряде регионов России, в том числе в Крыму, введен единый телефонный номер 122.
Стало известно, почему в одной семье заражаются коронавирусом не все. Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов в интервью «Российской газете» рассказал, почему в семье, где один человек заразился коронавирусной инфекцией, остальные остаются здоровыми.
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