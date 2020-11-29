Власть
В Севастополе прокуратура требует возбудить дело из-за выделения земли под дачи
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Прокуратура Севастополя инициирует возбуждение уголовного дела в связи с предоставлением в частную собственность трех земельных участков стоимостью более 5 млн рублей.
В ведомстве считают, что земля выделялась незаконно.
«Установлено, что распоряжениями департамента в 2018 году удовлетворены заявления трех лиц о предоставлении в собственность бесплатно земельных участков по ул. Качинское шоссе для индивидуального дачного строительства на основании решения Качинского поселкового совета 2013 года. Вместе с тем, согласно генеральному плану Севастополя указанные земли города общей площадью 2,5 тыс. кв метров находятся в зоне, предназначенной для размещения курортно-рекреационных учреждений», – сказано в сообщении ведомства.
В прокуратуре считают, что предоставление испрашиваемых участков при наличии сведений о несоответствии их расположения градостроительной документации «противоречит требованиям действующего законодательства».
Сообщается, что материалы прокурорской проверки направлены в Следком для решения вопроса об уголовном преследовании бывшего должностного лица департамента по статье о «превышении должностных полномочий».
Реакции представителей Качинского поссовета относительно информации прокуратуры нет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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