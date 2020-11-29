В России БТР задавил бизнесмена насмерть на праздновании дня рождения

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В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти 38-летнего петербургского бизнесмена Андрея Кожевина, которого переехал БТР.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемым по делу проходит председатель правления патриотической организация «Красная звезда» Александр Торопов, пишет «Фонтанка».

Следователи считают, что Торопов находился за рулем БТР и переехал Кожевина в поле у Гатчинского шоссе в Красносельском районе, где проходило частное мероприятие в военном стиле, сообщает Север.Реалии.

По данным «Фонтанки», предприниматель Михаил Скоров, которому погибший приходится сводным братом, отмечал свой день рождения. ​

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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