Происшествия
В России БТР задавил бизнесмена насмерть на праздновании дня рождения
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В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти 38-летнего петербургского бизнесмена Андрея Кожевина, которого переехал БТР.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Подозреваемым по делу проходит председатель правления патриотической организация «Красная звезда» Александр Торопов, пишет «Фонтанка».
Следователи считают, что Торопов находился за рулем БТР и переехал Кожевина в поле у Гатчинского шоссе в Красносельском районе, где проходило частное мероприятие в военном стиле, сообщает Север.Реалии.
По данным «Фонтанки», предприниматель Михаил Скоров, которому погибший приходится сводным братом, отмечал свой день рождения.
Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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