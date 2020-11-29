Происшествия
В Крыму вынесли приговор мужчине за продажу несуществующего авто
В Крыму осужден житель России, которого обвинили в продаже несуществующего автомобиля через интернет-сайт «Авито».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, житель Калининградской области России признан виновным по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину».
По версии суда, осужденный по предварительному сговору с неустановленными лицами разместил объявление на сайте «Авито» о продаже автомобиля, при этом фактически не имея его в распоряжении. Предоставив ложные сведения, он убедил покупателя приобрести автомобиль, за который и получил 165 тыс. рублей на банковскую карту, после чего обналичил их.
Суд в Белогорске признал мужчину виновным в совершении преступления, назначил наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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