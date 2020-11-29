В Крыму Су-27 едва не сбил американский разведывательный самолет

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Боевой самолет ВС США попытался нарушить воздушное пространство над Крымом, за что едва не был сбит

Очередное «незаконное вторжение в российские границы» военной техники США зафиксировано в воздушном пространстве над полуостровом Крым. Разведывательный самолет вооруженных американских сил предпринял попутку вторгнуться на территорию пространства России и встретился с российским истребителем.

Как сообщает издание Avia.pro, дежурный истребитель сил ПВО ЮВО Су-27 идентифицировал американского авиаразведчика RC-135W. Попытка вторжения была успешно пресечена. Более того, российский боевой борт преследовал американский самолет в течение некоторого времени и отогнал его на 47 миль от берега. Тем самым попытка вторжения была успешно пресечена. Как отмечает издание, при этом российский дежурный едва не сбил разведчика.

Ранее боевой эсминец «USS Ross» ВС США зашел в границы РФ недалеко от Калининграда. Расстояние вторжения составило около 8 км.

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