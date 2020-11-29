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Власть

В Крыму обещают повысить тарифы на отопление в 2021 году

14:40 воскресенье, 29 ноября 2020
В Крыму обещают повысить тарифы на отопление в 2021 году

фото © Новости Крыма

В Крыму пересмотрят цены на услуги теплоснабжения на следующий год.

Об этом сообщил замминистра жилищно-коммунального хозяйства республики Исмет Аблаев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«На этот отопительный сезон повышения тарифов на отопление и водоснабжение не будет. Но мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день тот тариф, который у нас существует, немного не обоснован (экономически - ред.). Сейчас разрабатываются мероприятия на следующий отопительный сезон, возможно, небольшое повышение цен на услуги теплоснабжения будет», - заявил он.

Ранее сообщалось, что часть крымчан до сих пор не оплатила коммунальные услуги по отоплению за предыдущие годы. Общий размер задолженности превышает 850 млн рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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