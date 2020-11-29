Власть
В Крыму обещают повысить тарифы на отопление в 2021 году
фото © Новости Крыма
В Крыму пересмотрят цены на услуги теплоснабжения на следующий год.
Об этом сообщил замминистра жилищно-коммунального хозяйства республики Исмет Аблаев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
«На этот отопительный сезон повышения тарифов на отопление и водоснабжение не будет. Но мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день тот тариф, который у нас существует, немного не обоснован (экономически - ред.). Сейчас разрабатываются мероприятия на следующий отопительный сезон, возможно, небольшое повышение цен на услуги теплоснабжения будет», - заявил он.
Ранее сообщалось, что часть крымчан до сих пор не оплатила коммунальные услуги по отоплению за предыдущие годы. Общий размер задолженности превышает 850 млн рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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