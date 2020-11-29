В Крыму действует единый номер «горячей линии» для больных COVID-19

В ряде регионов России, в том числе в Крыму, введен единый телефонный номер 122.

Позвонив на него, зараженные коронавирусом люди смогут вызвать скорую помощь или врача на дом.

Как отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с главами регионов, единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию – поликлиники, станции скорой помощи или другие службы.

«Мы запросили региональные потребности по развертыванию колл-центров и их оснащению. Готовы оказывать техническую и финансовую поддержку, но главным условием является вовлеченность глав субъектов в процесс организации работ и их контроль. Это двухстороннее движение, при нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека», - добавил Чернышенко.

По словам вице-премьера, телефонные звонки в медицинские учреждения и колл-центры в основном связаны с вызовом врача на дом, скорой помощи или получением консультации по телефону. При этом время ожидания ответа оператора в разных регионах варьируется от одной минуты до 20 и более.

Сообщается, что единый телефонный номер 122 по коронавирусу действует уже почти в 30 регионах страны, включая Республику Крым.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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