Украина опубликовала кадры наступления на Россию

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Украинские военные отработали наступление на позиции условного противника.

Представители Генштаба Вооруженных сил Украины опубликовали на официальной странице в соцсети кадры с инструкторско-методических занятий, проходивших в ноябре на полигоне 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений «Широкий Лан» в Николаевской области.

Украинские военные отработали наступление на позиции условного противника, вероятно, России.

По сведениям Defence Express, в учениях участвовали противотанковые ракетные комплексы FGM-148F Javelin и «Стугна-П», ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, бомбардировщики Су-24М и истребители Су-27, легкомоторные самолеты А-22 «Летучая лисица», системы радиоэлектронной борьбы и дроны-камикадзе.

Учения состояли из нескольких этапов, на одном из них украинцы отработали захват условного противника на позициях боевого охранения.

«Подразделения ВСУ обстреливали врага из стрелкового оружия, огнеметов, ПТРК, артиллерии и бронетехники», – пишет издание.

При тренировках военные использовали опыт армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.

«Цель — показать новые формы, методы, способы применения подразделений воинских частей различных родов войск», – сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

В тексте использованы материалы: Форпост

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