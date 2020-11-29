Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Снова рост: в Крыму более двухсот новых заражений коронавирусом ● В Крыму действует единый номер «горячей линии» для больных COVID-19 ● Стало известно, почему в одной семье заражаются коронавирусом не все ● Минздрав Крыма ждет разнарядку на начало массовой вакцинации от COVID ● Стабилизацию ситуации с коронавирусом в Крыму обещают только к лету-2021
Шесть пациентов скончались в Крыму за сутки от COVID-19
Шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом скончалось в Крыму за минувшие сутки.
Об этом сообщается на сайте республиканского минздрава.
Общее число умерших от коронавируса в регионе достигло 283 человек.
За истекшие сутки выявлено 230 новых случаев коронавируса. Выявлено в регионе за весь период пандемии 15 145 случаев заболевания.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму действует единый номер «горячей линии» для больных COVID-19. В ряде регионов России, в том числе в Крыму, введен единый телефонный номер 122.
Стало известно, почему в одной семье заражаются коронавирусом не все. Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов в интервью «Российской газете» рассказал, почему в семье, где один человек заразился коронавирусной инфекцией, остальные остаются здоровыми.
Минздрав Крыма ждет разнарядку на начало массовой вакцинации от COVID. Крымский минздрав готов оперативно организовать массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции и ждет соответствующие указания от федерального руководства буквально к началу зимы.
Стабилизацию ситуации с коронавирусом в Крыму обещают только к лету-2021. Остановить распространение COVID-19 поможет коллективный иммунитет. Классически в эпидемиологии считается, что для стабилизации ситуации переболеть и приобрести антитела к инфекции должны не менее 50% населения.
Снова рост: в Крыму более двухсот новых заражений коронавирусом
За 28 ноября на территории Республики Крым зарегистрированы 230 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
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