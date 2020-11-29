Шесть пациентов скончались в Крыму за сутки от COVID-19

Шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом скончалось в Крыму за минувшие сутки.

Об этом сообщается на сайте республиканского минздрава.

Общее число умерших от коронавируса в регионе достигло 283 человек.

За истекшие сутки выявлено 230 новых случаев коронавируса. Выявлено в регионе за весь период пандемии 15 145 случаев заболевания.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму действует единый номер «горячей линии» для больных COVID-19. В ряде регионов России, в том числе в Крыму, введен единый телефонный номер 122.

Стало известно, почему в одной семье заражаются коронавирусом не все. Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов в интервью «Российской газете» рассказал, почему в семье, где один человек заразился коронавирусной инфекцией, остальные остаются здоровыми.

Минздрав Крыма ждет разнарядку на начало массовой вакцинации от COVID. Крымский минздрав готов оперативно организовать массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции и ждет соответствующие указания от федерального руководства буквально к началу зимы.

Стабилизацию ситуации с коронавирусом в Крыму обещают только к лету-2021. Остановить распространение COVID-19 поможет коллективный иммунитет. Классически в эпидемиологии считается, что для стабилизации ситуации переболеть и приобрести антитела к инфекции должны не менее 50% населения.