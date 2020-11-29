Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе выявлено 63 новых случая коронавируса, два пациента скончались ● Когда в Крыму сформируется коллективный иммунитет к COVID-19 ● Шесть пациентов скончались в Крыму за сутки от COVID-19 ● Снова рост: в Крыму более двухсот новых заражений коронавирусом ● В Крыму действует единый номер «горячей линии» для больных COVID-19
Россиянин заразился коронавирусом и умер во время свадебного путешествия в Крыму
фото © strana.ua
Житель Самарской области заразился коронавирусом и умер во время свадебного путешествия в Крыму.
Пенсионер из Сызрани отправился в Крым вместе с женой, чтобы отметить там золотую свадьбу, 50-летие семейной жизни. Однако на курорте пожилая пара подхватила инфекцию: мужчина умер, а его супруга проходит лечение в больнице. После случившегося женщине помогают родственники. Тело ее мужа кремировали, чтобы отправить прах в родной город для захоронения.
Ранее стало известно, что Крым оказался в числе регионов России с худшими показателями по распространению коронавируса. Также в перечне, составленном Роспотребнадзором, перечислены Алтай, Вологодская область, Санкт-Петербург, Смоленская область, Пермский край и Ненецкий автономный округ.
Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано более 15 тысяч случаев заболевания COVID-19, при этом свыше 200 носителей инфекции скончались.
В тексте использованы материалы: lenta.ru
Ранее Новости Крыма сообщали:
Когда в Крыму сформируется коллективный иммунитет к COVID-19. По мнению врачей, уже каждый пятый крымчанин имеет антитела.
Шесть пациентов скончались в Крыму за сутки от COVID-19. Шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом скончалось в Крыму за минувшие сутки.
Снова рост: в Крыму более двухсот новых заражений коронавирусом. За 28 ноября на территории Республики Крым зарегистрированы 230 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму действует единый номер «горячей линии» для больных COVID-19. В ряде регионов России, в том числе в Крыму, введен единый телефонный номер 122.
В Крыму Су-27 едва не сбил американский разведывательный самолет
Боевой самолет ВС США попытался нарушить воздушное пространство над Крымом, за что едва не был сбит
Пьяный крымчанин «заминировал» дом в Санкт-Петербурге
Мужчину госпитализировали со ссадинами головы.
Россиянин заказал в Крым вертолет за 200 тысяч ради еды из McDonald’s
Отдыхающий в Крыму россиянин нанял частный вертолет, чтобы купить фастфуд на материке, сообщает РИА ФАН.
Концлагерь или дикий мир: владельца крымского сафари-парка обвинили в гибели львов
Вокруг «Тайгана» разгорается новый скандал.
вчера
В Крыму внезапно подешевел бензин
27 ноября
Российских пенсионеров проверят на дополнительные доходы
Данная необходимость была вызвана многочисленными нарушениями.