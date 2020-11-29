Россиянин заразился коронавирусом и умер во время свадебного путешествия в Крыму

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Житель Самарской области заразился коронавирусом и умер во время свадебного путешествия в Крыму.

Пенсионер из Сызрани отправился в Крым вместе с женой, чтобы отметить там золотую свадьбу, 50-летие семейной жизни. Однако на курорте пожилая пара подхватила инфекцию: мужчина умер, а его супруга проходит лечение в больнице. После случившегося женщине помогают родственники. Тело ее мужа кремировали, чтобы отправить прах в родной город для захоронения.

Ранее стало известно, что Крым оказался в числе регионов России с худшими показателями по распространению коронавируса. Также в перечне, составленном Роспотребнадзором, перечислены Алтай, Вологодская область, Санкт-Петербург, Смоленская область, Пермский край и Ненецкий автономный округ.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано более 15 тысяч случаев заболевания COVID-19, при этом свыше 200 носителей инфекции скончались.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

Ранее Новости Крыма сообщали:

Когда в Крыму сформируется коллективный иммунитет к COVID-19. По мнению врачей, уже каждый пятый крымчанин имеет антитела.

Шесть пациентов скончались в Крыму за сутки от COVID-19. Шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом скончалось в Крыму за минувшие сутки.

Снова рост: в Крыму более двухсот новых заражений коронавирусом. За 28 ноября на территории Республики Крым зарегистрированы 230 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму действует единый номер «горячей линии» для больных COVID-19. В ряде регионов России, в том числе в Крыму, введен единый телефонный номер 122.