Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.4
воздух +8
море +13

Коронавирус в Крыму

Россиянин заразился коронавирусом и умер во время свадебного путешествия в Крыму

17:02 воскресенье, 29 ноября 2020
Россиянин заразился коронавирусом и умер во время свадебного путешествия в Крыму

фото © strana.ua

Житель Самарской области заразился коронавирусом и умер во время свадебного путешествия в Крыму.

Пенсионер из Сызрани отправился в Крым вместе с женой, чтобы отметить там золотую свадьбу, 50-летие семейной жизни. Однако на курорте пожилая пара подхватила инфекцию: мужчина умер, а его супруга проходит лечение в больнице. После случившегося женщине помогают родственники. Тело ее мужа кремировали, чтобы отправить прах в родной город для захоронения.

Ранее стало известно, что Крым оказался в числе регионов России с худшими показателями по распространению коронавируса. Также в перечне, составленном Роспотребнадзором, перечислены Алтай, Вологодская область, Санкт-Петербург, Смоленская область, Пермский край и Ненецкий автономный округ.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано более 15 тысяч случаев заболевания COVID-19, при этом свыше 200 носителей инфекции скончались.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

Ранее Новости Крыма сообщали:

Когда в Крыму сформируется коллективный иммунитет к COVID-19. По мнению врачей, уже каждый пятый крымчанин имеет антитела.

Шесть пациентов скончались в Крыму за сутки от COVID-19. Шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом скончалось в Крыму за минувшие сутки.

Снова рост: в Крыму более двухсот новых заражений коронавирусом. За 28 ноября на территории Республики Крым зарегистрированы 230 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму действует единый номер «горячей линии» для больных COVID-19. В ряде регионов России, в том числе в Крыму, введен единый телефонный номер 122.

Власть
В Крыму Су-27 едва не сбил американский разведывательный самолет

В Крыму Су-27 едва не сбил американский разведывательный самолет

Боевой самолет ВС США попытался нарушить воздушное пространство над Крымом, за что едва не был сбит

Происшествия
Пьяный крымчанин «заминировал» дом в Санкт-Петербурге

Пьяный крымчанин «заминировал» дом в Санкт-Петербурге

Мужчину госпитализировали со ссадинами головы.

Странности
Россиянин заказал в Крым вертолет за 200 тысяч ради еды из McDonald’s

Россиянин заказал в Крым вертолет за 200 тысяч ради еды из McDonald’s

Отдыхающий в Крыму россиянин нанял частный вертолет, чтобы купить фастфуд на материке, сообщает РИА ФАН.

Власть
Российских пенсионеров проверят на дополнительные доходы

Российских пенсионеров проверят на дополнительные доходы

Данная необходимость была вызвана многочисленными нарушениями.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации