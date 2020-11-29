Россиянин заказал в Крым вертолет за 200 тысяч ради еды из McDonald’s

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Отдыхающий в Крыму россиянин нанял частный вертолет, чтобы купить фастфуд на материке, сообщает РИА ФАН.

Турист заказал в Ялту борт, на котором его представитель слетал в Краснодар, добрался до ближайшего ресторана McDonald’s, купил около 20 позиций из меню и вернулся на курорт.

Чартерный рейс обошелся туристу в 200 тысяч рублей, а сам заказ — примерно в четыре тысячи рублей. Вертолетная доставка еды из ресторана быстрого питания в Крым заняла около двух часов.

Представители компаний, занимающихся арендой вертолетов на полуострове, рассказали журналистам, что до этого не сталкивались с подобными ситуациями. Как правило, туристы заказывают чартерные рейсы на экскурсии и для встречи гостей. В то же время, отметили собеседники агентства, желание заказать еду в Крым вполне осуществимо, стоимость перелета составит от 200 до 400 тысяч рублей.

Рестораны сети McDonald’s прекратили работу в Крыму в апреле 2014 года.

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