Странности
Россиянин заказал в Крым вертолет за 200 тысяч ради еды из McDonald’s
фото © Новости Крыма
Отдыхающий в Крыму россиянин нанял частный вертолет, чтобы купить фастфуд на материке, сообщает РИА ФАН.
Турист заказал в Ялту борт, на котором его представитель слетал в Краснодар, добрался до ближайшего ресторана McDonald’s, купил около 20 позиций из меню и вернулся на курорт.
Чартерный рейс обошелся туристу в 200 тысяч рублей, а сам заказ — примерно в четыре тысячи рублей. Вертолетная доставка еды из ресторана быстрого питания в Крым заняла около двух часов.
Представители компаний, занимающихся арендой вертолетов на полуострове, рассказали журналистам, что до этого не сталкивались с подобными ситуациями. Как правило, туристы заказывают чартерные рейсы на экскурсии и для встречи гостей. В то же время, отметили собеседники агентства, желание заказать еду в Крым вполне осуществимо, стоимость перелета составит от 200 до 400 тысяч рублей.
Рестораны сети McDonald’s прекратили работу в Крыму в апреле 2014 года.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Россиянин заказал в Крым вертолет за 200 тысяч ради еды из McDonald’s
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