Российских пенсионеров проверят на дополнительные доходы

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Данная необходимость была вызвана многочисленными нарушениями.

В 2021 году пенсионеров проверят на наличие других доходов, а также получателей «северных» доплат и проживающих за границей, рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам эксперта, данная необходимость была вызвана многочисленными нарушениями, которые в ходе проверки обнаружила Счетная палата. Так, с одной стороны, граждане недополучают пенсионные выплаты, а с другой — у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда возможно возместить.

Проверку на наличие дополнительных доходов могут проводить Федеральная налоговая служба, ПФР или органы социальной защиты. Эти органы самостоятельно осуществят необходимые проверки, поэтому пенсионеру не нужно никуда обращаться.

Пенсионеров, которые получают повышенные пенсии в северных регионах, проверят на место жительства. Им нужно будет самостоятельно обратиться в ПФР для подтверждения данных.

Пенсионеры, которые проживают за рубежом, должны раз в год обращаться в российское консульство, чтобы подтвердить, что до сих пор живы.

«В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги, и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам», — цитирует Иванову-Швец агентство «Прайм» в воскресенье, 29 ноября.

26 ноября сообщалось, что Госдума приняла законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года.

В тексте использованы материалы: Форпост

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