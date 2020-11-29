Пьяный крымчанин «заминировал» дом в Санкт-Петербурге

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Мужчину госпитализировали со ссадинами головы.

Пьяный 35-летний мужчина накануне «заминировал» дом в Красносельском районе Петербурга. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Неработающий житель Крыма накануне ночью позвонил по номеру «112» и сообщил, что был заминирован жилой комплекс по адресу улица Пионерстроя, 10. Прибывшие на место полицейские по горячим следами задержали звонившего. Его госпитализировали со ссадинами головы.

На территории дома взрывных устройств и взрывчатых веществ не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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