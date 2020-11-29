Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.4
воздух +8
море +13

Происшествия

Пьяный крымчанин «заминировал» дом в Санкт-Петербурге

16:53 воскресенье, 29 ноября 2020
Пьяный крымчанин «заминировал» дом в Санкт-Петербурге

фото © Новости Крыма

Мужчину госпитализировали со ссадинами головы.

Пьяный 35-летний мужчина накануне «заминировал» дом в Красносельском районе Петербурга. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Неработающий житель Крыма накануне ночью позвонил по номеру «112» и сообщил, что был заминирован жилой комплекс по адресу улица Пионерстроя, 10. Прибывшие на место полицейские по горячим следами задержали звонившего. Его госпитализировали со ссадинами головы.

На территории дома взрывных устройств и взрывчатых веществ не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе двое детей «застряли» в строительной траншее. Спасатели помогли двум детям, которые спустились в строительную траншею и не смогли выбраться обратно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

«Свидание на чужой кровати» в Крыму закончилось пьяной поножовщиной. В Красноперекопском районе мужчина нанес несколько ножевых ударов в грудь своему приятелю из-за пьяной ссоры, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Житель Крыма украл домашних животных у пенсионера. Житель Белогорского района, под предлогом оказания помощи в рубке деревьев, пришел на участок пожилого соседа, и там похитил у него домашних животных и строительные инструменты на общую сумму более 40 тысяч рублей.

ДТП за неделю унесли жизни 13 человек на дорогах Крыма. Инспекторы ГИБДД зафиксировали за неделю на дорогах Крыма 31 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибли 13 человек.

Власть
В Крыму Су-27 едва не сбил американский разведывательный самолет

В Крыму Су-27 едва не сбил американский разведывательный самолет

Боевой самолет ВС США попытался нарушить воздушное пространство над Крымом, за что едва не был сбит

Происшествия
Пьяный крымчанин «заминировал» дом в Санкт-Петербурге

Пьяный крымчанин «заминировал» дом в Санкт-Петербурге

Мужчину госпитализировали со ссадинами головы.

Странности
Россиянин заказал в Крым вертолет за 200 тысяч ради еды из McDonald’s

Россиянин заказал в Крым вертолет за 200 тысяч ради еды из McDonald’s

Отдыхающий в Крыму россиянин нанял частный вертолет, чтобы купить фастфуд на материке, сообщает РИА ФАН.

Власть
Российских пенсионеров проверят на дополнительные доходы

Российских пенсионеров проверят на дополнительные доходы

Данная необходимость была вызвана многочисленными нарушениями.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации