Происшествия
Пьяный крымчанин «заминировал» дом в Санкт-Петербурге
фото © Новости Крыма
Мужчину госпитализировали со ссадинами головы.
Пьяный 35-летний мужчина накануне «заминировал» дом в Красносельском районе Петербурга. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Неработающий житель Крыма накануне ночью позвонил по номеру «112» и сообщил, что был заминирован жилой комплекс по адресу улица Пионерстроя, 10. Прибывшие на место полицейские по горячим следами задержали звонившего. Его госпитализировали со ссадинами головы.
На территории дома взрывных устройств и взрывчатых веществ не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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