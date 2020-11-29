Происшествия
Порыв отопления в Симферополе: пар поднялся на несколько этажей
Утром в воскресенье, 29 ноября, в Симферополе возле многоэтажного жилого дома произошел порыв теплотрассы.
Об этом сообщил очевидец.
По его словам, повреждение трубы произошло возле дома №17 по улице Мате Залки. «Порыв трубы горячей воды, - сообщил очевидце. - Пар с водой до пятого этажа».
Комментарии ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» получить пока что не удалось. Подробности происшествия выясняются.
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