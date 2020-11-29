Организованная группа разбойников предстанет перед судом в Ялте

Ялтинский суд рассмотрит уголовное дело участников организованной группы, промышлявшей разбоями.

Как сообщили в УМВД России по Ялте, пятеро фигурантов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 162 УК РФ.

«Следователем отдела полиции «Массандровский» в рамках предварительного следствия установлено, что в 2018 году двое мужчин создали организованную группу, целью которой было совершение разбойных нападений, а в качестве пособников организаторы привлекли еще пятерых граждан, каждому из которых была отведена своя роль в планируемых преступлениях», – рассказали правоохранители.

По информации полицейских, первый налет подозреваемые совершили в январе 2019 года. «Участники группы прошли в помещение магазина и предметом, похожим на пистолет, стали угрожать продавцу, а в это время один из подельников забрал из подсобного помещения металлический сейф, который поместил в багажник автомобиля, после чего злоумышленники скрылись с места преступления», – уточнили в УМВД.

При этом правоохранители обратили внимание, что фигуранты не собирались останавливаться и начали подготовку к совершению ряда разбойных нападений на территории Республики Крым, при этом выезжали в различные населенные пункты, наблюдали за гражданами, тщательно планируя свои действия. «И в мае 2019 года они совершили очередное нападение на жильцов многоквартирного дома в спальном районе города, причем попали в квартиру потерпевших, представившись сотрудниками коммунальной службы», – отметили полицейские. В этом случае с применением насилия преступники похитили денежные средства в сумме свыше 600 тысяч рублей, после чего скрылись. Однако распорядиться краденым, заверили в УМВД, налетчикам не удалось – сотрудники полиции задержали их по горячим следам.

«В настоящее время двое участников организованной группы уже осуждены: один приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, а второй – к 3 годам 6 месяцам заключения, и отбывать наказание оба будут в колонии строгого режима», – подчеркнули полицейские и добавили, что теперь Ялтинский городской суд рассмотрит по существу и уголовное дело по обвинению остальных пятерых участников банды.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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