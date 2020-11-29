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Власть

Налоговая кампания-2020: за что и сколько придется заплатить крымчанам

13:26 воскресенье, 29 ноября 2020
Налоговая кампания-2020: за что и сколько придется заплатить крымчанам

фото © Pixabay

1 декабря заканчивается кампания по уплате имущественных налогов физических лиц.

О том, где, как и какую сумму необходимо уплатить в бюджет в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по РК Артем Грудницкий.

Он отметил, что в сентябре налогоплательщикам были высланы налоговые уведомления, содержащие сумму налога, сведения об объектах и ставках налогообложения. Реквизиты для уплаты также приведены в документе.

«1 декабря заканчивается кампания по уплате имущественных налогов физических лиц. Речь идет о транспортном и земельном налогах. Они рассчитываются налоговым органом (ГИДББ и Госкомрегистром) без участия налогоплательщика. Напомню, что уведомления направляются как в бумажном, так и электронном виде для пользователей личных кабинетов на сайте ФНС России», – сказал Грудницкий и добавил, что документы на бумажном носителе формировались городом Волгоградом и направлялись почтой.

Плательщиками имущественных налогов являются только собственники объектов. Расчет происходит за отчетный период, в этом году – за 2019, при этом налоговый орган имеет право начислить налог и за два предыдущих периода (2017 и 2018 гг.) в случае, если он не начислялся ранее по каким-либо причинам.

«До 2019 год расчет налога на земельные участки производился исходя из его нормативной стоимости. В следующем году этот вид налога будет рассчитываться на основе кадастровой стоимости. Кроме того, в 2021 году собственники домов и квартир также получат уведомление на этот вид недвижимости. Транспортный налог будет зависеть от мощности мотора и вида транспорта», – пояснил Грудницкий.

Расчет налогов производится по истечению налогового периода. Если объект был приобретен в 2020 году, то налог за него придет в 2021 году. Кроме того, нет необходимости лично уведомлять налоговые органы о приобретении или утрате прав собственности на имущество, они поступают и обновляются автоматически.Льготы и письма

Налоговое уведомление не формируется, если гражданин относится к льготной категории граждан и полностью освобождается от налогообложения.

«При этом ставки и дополнительные льготы, не предусмотренные налоговым кодексом, устанавливают местные органы самоуправления. Кроме того, налоговое уведомление не формируется в случае, если налог рассчитан в сумме менее 100 рублей», - добавил Грудницкий.

Граждане, которые зарегистрировались в личном кабинете на сайте ФНС России также не получают уведомление на бумажном носителе. В зависимости от настроек личного кабинета, пользователь может получать уведомление о поступлении документа на телефон или по электронной почте. 

Важно, что в случае утери пароля от личного кабинета на сайте, для входа можно воспользоваться учетной записью портала госуслуг.

Платежи принимаются в отделениях банков и почты, терминалах, электронном приложении банка, через личный кабинет на сайте ФНС России. Кроме того, для удобства пользователей существует услуга «единый налоговый платеж». При ее помощи человек может зачислить денежные средства, которые в последствие будут списаны налоговым органом по факту поступления уведомления.

«Для самостоятельного расчета или перепроверки полученного размера налога можно воспользоваться калькулятором на сайте ФНС России. В случае обнаружения ошибки – неправильно рассчитанной суммы, необходимо обратиться через сайт НФС России, личный кабинет, МФЦ или письменно в налоговый орган. По результатам рассмотрения обращения будет либо произведен перерасчет, либо даны пояснения. Задать вопросы лично можно и по телефону (3652) 54-80-45», - сказал Грудницкий.

В случае неуплаты налогов до 1 декабря включительно, со 2 декабря начинает ежедневно начисляться пеня. Кроме того, налоговые органы вправе принимать меры по взиманию средств с налогоплательщика, вплоть до взыскания объекта в судебном порядке.

В этом году крымчанам исчислено более 900 млн рублей транспортного налога и порядка 500 млн рублей земельного налога. На сегодня бюджет уже поступили около 800 млн рублей в целом.

«В сравнении с прошлым годом динамика поступлений достаточно позитивна. Более половины налогоплательщиков досрочно исполнили свои обязательства», - отметил Грудницкий и добавил, что в 2019 году объем сборов по итогам кампании составил около 80%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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