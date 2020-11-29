Мать погибшей в Крыму известной спортсменки пришла на «Битву экстрасенсов»

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Мать погибшей в Крыму мурманской спортсменки Элины Гисмеевой Татьяна пришла на «Битву экстрасенсов» на ТНТ.

Она уже второй год не может получить ответ на главный вопрос - гибель ее дочери была трагической случайностью или все же это было убийство.

Ранее Nord-News сообщало, что 27-летняя вице-чемпионка мира по кикбоксингу Элина Гисмеева и чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова 1986 года рождения погибли 4 августа 2019 года в Севастополе. Известно, что до происшествия они находились на пирсе яхт-клуба.

Очевидцы сообщали, что мурманчанка пошла купаться в шторм и стала тонуть, а подруга прыгнула в воду, чтобы ее спасти. Но позже отец Элины Алмаз Гисмеев отметил, что девушки не купались, а прогуливались по пирсу. Официальная версия произошедшего на до сих пор неизвестна, расследование случившегося продолжается.

Мать Элины на телепрограмме заверила, что ее здравомыслящая дочь в пятибалльный шторм, который тогда был, ни за что не полезла бы купаться.

При этом, как отметили на передаче, когда тела девушек вытащили, оказалось, что на их лицах были совершенно одинаковые гематомы.

Первому экстрасенсу Марьяне Романовой изначально не говорили о судьбе Элины. Медиум по младенческому фото и молочным зубам, которые сохранила Татьяна, определила, что девочки уже нет в живых. После она описала, что девушка погибла, задыхаясь и захлебываясь, что ее опрокинула волна. «Преступления я бы на вашем месте не искала», - подытожила экстрасенс.

Следующий участник испытания Максим Рапопорт объяснил, что смерть была внезапная и резкая, сказал про удар, но он не согласился со следствием, что так могла бы ударить волна. При этом он не смог описать человека, который мог бы напасть на девушек, однако был уверен, что гибель - вовсе не несчастный случай.

Шаман Максим Федоров описал, что чувствует утопленника. Но не стал углубляться в причины произошедшего. «Из-за кого и из-за чего - неважно, здесь надо больше матери помогать, смысл жизни утрачен. Вам остается смирение», - пояснил Татьяне экстрасенс.

Однако мать погибшей спортсменки настаивала, что приехала на передачу за конкретикой, чтобы понять, что тогда там случилась и какая причина гибели ее ребенка.

С ответом к ней вышел Олег Шепс. Сперва он увидел, что мать подкопала в могилу дочери свою фотографию и деньги. Татьяна призналась в этом и объяснила, что ей было плохо и она тогда хотела уйти, а этот ритуал как раз является плохой приметой.

Экстрасенс предложил матери связаться с Элиной. Мурманчанка согласилась и призналась за кадром, что ехала на «Битву» на ТНТ, чтобы услышать именно Шепса, так как он общается с миром мертвых. В результате медиум от имени Элины просил Татьяну ничего с собой не делать, а далее описал гибель девушки как несчастный случай, ничего криминального он не увидел. «Если вы думаете, что им кто-то помог, то это не так, никого не было рядом, это не убийство точно», - резюмировал Олег Шепс.

Беседа с ним успокоила Татьяну, она пообещала прийти на могилу дочери с тортом, который Элина так любила при жизни.

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