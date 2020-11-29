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Власть

Крымский портал госуслуг будет работать с ограничениями из-за техработ

11:29 воскресенье, 29 ноября 2020

В связи с проведением технических работ подача заявлений на назначение мер социальной поддержки через Портал государственных услуг Республики Крым будет ограничена.

Об этом сообщила пресс-служба Минтруда РК.

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым обращает внимание граждан на ограничение возможности подачи заявлений на назначение мер социальной поддержки через Портал государственных услуг Республики Крым в связи с проведением технических работ.

К данным мерам социальной поддержки относятся:

— государственная услуга по назначению и выплате государственной социальной помощи в виде социального пособия;

— государственная услуга по предоставлению и выплате субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

— назначение и осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

— государственная услуга по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты для приобретения социально значимых сортов хлеба;

— ежемесячная социальная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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