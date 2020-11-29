Власть
Крымский портал госуслуг будет работать с ограничениями из-за техработ
В связи с проведением технических работ подача заявлений на назначение мер социальной поддержки через Портал государственных услуг Республики Крым будет ограничена.
Об этом сообщила пресс-служба Минтруда РК.
Министерство труда и социальной защиты Республики Крым обращает внимание граждан на ограничение возможности подачи заявлений на назначение мер социальной поддержки через Портал государственных услуг Республики Крым в связи с проведением технических работ.
К данным мерам социальной поддержки относятся:
— государственная услуга по назначению и выплате государственной социальной помощи в виде социального пособия;
— государственная услуга по предоставлению и выплате субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
— назначение и осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
— государственная услуга по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты для приобретения социально значимых сортов хлеба;
— ежемесячная социальная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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