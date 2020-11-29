Крым облюбовали экзотические птицы

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Утки-мандаринки поселились на озере в симферопольском парке Гагарина. Яркие водоплавающие уже стали героями фотосессий жителей и гостей столицы Крыма.

«Это прям отрада для глаз какая-то. Селезень очень красивый и яркий, необыкновенный просто, особенно на фоне сероватого цвета воды», — отметила жительница Симферополя Виктория Иванова.

Как рассказал старший научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии Института морских биологических исследований им.Ковалевского РАН Виталий Гирагосов, скорее всего, мандаринки были выпущены в Симферополе намеренно, так как не похоже, что они могли сбиться с миграционного маршрута.

При этом крымская зима неопасна для экзотических водоплавающих, если подготовить для них дуплянки, в которых птицы с легкостью перезимуют.

«Мандаринки в Европе содержатся как парковые птицы. Мы точно не знаем, как они изначально появись в Крыму, может их кто-то выпустил, но явно они не прилетели с Дальнего Востока, где они обитают в дикой природе», — рассказал Гирагосов.

Как сообщалось ранее, привычных для местных жителей уток и лебедей на полуострове стало меньше. Связано это с тем, что с каждым годом зимы в Крыму становятся мягче и теплее. Но благодаря этому изменению климата прошлой зимой в Севастополе можно было любоваться фламинго.

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