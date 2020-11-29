Когда в Крыму сформируется коллективный иммунитет к COVID-19

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По мнению врачей, уже каждый пятый крымчанин имеет антитела.

В Крыму около 20% населения уже имеют антитела к коронавирусу, заявила профессор, доктор медицинских наук, заведующая курсом «Эпидемиология» в Медицинской академии КФУ им. Вернадского Мунивер Гафарова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«В эпидемиологии если 50% имеют антитела – это уже коллективный иммунитет. Но чем выше, тем лучше. 60-70% - и пандемия будет остановлена», - отметила специалист.

Доцент кафедры биохимии Таврической академии КФУ им. Вернадского Владимир Оберемок спрогнозировал, что возможно уже скоро в Крыму уже будет коллективный иммунитет даже без вакцины.

«Если в августе выявляемость коронавируса была 1-2 человека на 100 обследованных, то сейчас 15-20 заболевших на 100 проб. Это естественный процесс, и это говорит о том, что, возможно, к лету коллективный иммунитет сформируется», - отметил Оберемок.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Крыму выявили 218 случаев COVID-19. Общее количество заболевших перевалило за 14 тысяч.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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