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Коронавирус в Крыму

Когда в Крыму сформируется коллективный иммунитет к COVID-19

15:24 воскресенье, 29 ноября 2020
Когда в Крыму сформируется коллективный иммунитет к COVID-19

фото © pixabay.com

По мнению врачей, уже каждый пятый крымчанин имеет антитела.

В Крыму около 20% населения уже имеют антитела к коронавирусу, заявила профессор, доктор медицинских наук, заведующая курсом «Эпидемиология» в Медицинской академии КФУ им. Вернадского Мунивер Гафарова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«В эпидемиологии если 50% имеют антитела – это уже коллективный иммунитет. Но чем выше, тем лучше. 60-70% - и пандемия будет остановлена», - отметила специалист.

Доцент кафедры биохимии Таврической академии КФУ им. Вернадского Владимир Оберемок спрогнозировал, что возможно уже скоро в Крыму уже будет коллективный иммунитет даже без вакцины.

«Если в августе выявляемость коронавируса была 1-2 человека на 100 обследованных, то сейчас 15-20 заболевших на 100 проб. Это естественный процесс, и это говорит о том, что, возможно, к лету коллективный иммунитет сформируется», - отметил Оберемок.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Крыму выявили 218 случаев COVID-19. Общее количество заболевших перевалило за 14 тысяч.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Снова рост: в Крыму более двухсот новых заражений коронавирусом. За 28 ноября на территории Республики Крым зарегистрированы 230 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму действует единый номер «горячей линии» для больных COVID-19. В ряде регионов России, в том числе в Крыму, введен единый телефонный номер 122.

Стало известно, почему в одной семье заражаются коронавирусом не все. Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов в интервью «Российской газете» рассказал, почему в семье, где один человек заразился коронавирусной инфекцией, остальные остаются здоровыми.

Минздрав Крыма ждет разнарядку на начало массовой вакцинации от COVID. Крымский минздрав готов оперативно организовать массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции и ждет соответствующие указания от федерального руководства буквально к началу зимы.

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