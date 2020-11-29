Какой сегодня праздник 29 ноября

фото © pixabay.com

Сегодня, 29 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День матери в России

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября, согласно Указу Президента Российской Федерации № 120 от 30 января 1998 года, воздавая должное материнскому труду, их бескорыстной жертве ради блага своих детей и «в целях повышения социальной значимости материнства».

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в России, День матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.

День памяти апостола и евангелиста Матфея

Фото sputnik-ossetia.ru

Святой апостол и евангелист Матфей принадлежит к числу 12-ти апостолов. В Священном Писании он также называется Левием (Лк. 5, 27). Апостол Матфей был братом апостола Иакова Алфеева и, до своего призвания в апостольский чин, был Галилейским мытарем, т.е. сборщиком податей. После призвания Господом, он, оставив все, последовал за Спасителем. С тех пор Матфей вместе с другими учениками Иисуса Христа пребывал с Ним неотлучно.

Согласно Священному Преданию, по сошествии Святого Духа, апостол Матфей проповедовал Евангелие евреям в Иудее. Здесь, по сказанию Евсевия и других святых отцов, через 8 лет по вознесении Господа, Матфей написал Евангелие к уверовавшим евреям Палестины и передал его апостолу Иакову, брату Господню. С еврейского на греческий язык Евангелие было переведено либо апостолом Иаковом либо апостолом Иоанном Богословом.

Матвей - Зима отпотей (Матвеев день)

Народный праздник «Матвеев день» отмечается 29 ноября (по старому стилю - 16 ноября). В церковном календаре это день почтения памяти апостола от 12-ти, евангелиста Левия Матфея. Другие названия праздника: «Матвей», «Матвей - зима отпотей», «Зима потеет». Прозвище «Зима отпотей» день получил за то, что 29 ноября часто бывали оттепели.

Также сегодня, 29 ноября, отмечают такие праздники:

- Первое воскресенье Адвента

- День работника Оборонной спортивно-технической организации Кыргызстана

- День геоморфолога

- День любителя острых ощущений

- Праздник угукальщиков

- Международный день солидарности с палестинским народом

- День шоколадки (National Chocolates Day) в США

- День пирога с лимонным кремом (National Lemon Cream Pie Day) в США

- День «Выброси свои объедки» (Throw Out Your Leftovers Day) в США

- День семьи в Палау

- День единения в Вануату

- День электронных поздравительных открыток (Electronic Greetings Day) в США

- День принятия ислама на Мальдивах

- День освобождения Албании

- День сквер-данса (National Square Dance Day) в США

Сегодня именины празднуют: Сергей, Матвей, Фульвиан (Фулвиан).

Что происходило 29 ноября в прошлые годы

1830 - в Варшаве началось польское национально-освободительное восстание. Восстание было подавлено в 1831 году.

1899 - основан испанский футбольный клуб «Барселона». Один из самых известных и сильнейших клубов Испании и мира. За более чем столетнюю историю этот клуб стал одним из символов Каталонии.

1929 - американский пилот Ричард Берд с тремя компаньонами первым в мире перелетел Южный полюс самолетом.

1947 - Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о разделе подмандатной территории Палестины и создания там независимых еврейского и арабского государств.

1955 - В г. Севастополе взорвался и затонул советский линкор «Новороссийск», погибло около 1000 человек (по официальной статистике 608).

1959 - церемонию вручения наград «Грэмми» впервые показали по американскому телевидению. Среди лауреатов были Фрэнк Синатра и Дюк Эллингтон.

1963 - президент США Линдон Джонсон подписал распоряжение об учреждении Комиссии во главе с Верховным судьей Эрлом Уорреном для расследования покушения на президента Джона Кеннеди, совершенного неделей раньше.

1990 - Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая позволяла применить против Ирака силу в случае, если он не выведет свои войска из Кувейта до 15 января 1991 года.

1996 - международный трибунал по бывшей Югославии вынес свой первый приговор. К 10 годам тюремного заключения был осужден хорват Дражен Ердемович, признанный виновным в преступлениях против человечества во время гражданской войны в Боснии.

1999 - Указом Президента введены официальные символы главы государства: Флаг (штандарт) Президента Украины, Знак Президента Украины, Гербовая печать Президента Украины, Булава Президента Украины.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 29 ноября. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россияне передумали ехать в Крым на новогодние праздники. Туроператоры отмечают существенное по сравнению с прошлым годом снижение числа желающих отдохнуть в Крыму в предстоящие новогодние праздники.

Какой сегодня праздник 28 ноября. Сегодня, 28 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 27 ноября. Сегодня, 27 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Почти полтысячи пар поженились за две недели в Крыму. Более 1100 браков и рождений зарегистрировали отделы ЗАГС Крыма за две недели.