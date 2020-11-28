Житель Крыма украл домашних животных у пенсионера

Житель Белогорского района, под предлогом оказания помощи в рубке деревьев, пришел на участок пожилого соседа, и там похитил у него домашних животных и строительные инструменты на общую сумму более 40 тысяч рублей.

Прокуратура Белогорского района Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 31-летнего жителя Симферополя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса (кража с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину).

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