Происшествия
Житель Крыма украл домашних животных у пенсионера
Житель Белогорского района, под предлогом оказания помощи в рубке деревьев, пришел на участок пожилого соседа, и там похитил у него домашних животных и строительные инструменты на общую сумму более 40 тысяч рублей.
Прокуратура Белогорского района Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 31-летнего жителя Симферополя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса (кража с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину).
Ранее Новости Крыма сообщали:
В полуметре от смерти: в Севастополе у жилого дома нашли снаряды. На территории частного дома в Севастополе обнаружили 21 взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.
В Ялте женщина упала с четырехметровой высоты во время прогулки по набережной. В поселке Кастрополь под Ялтой женщина упала с 4-метровой высоты во время прогулки по набережной.
В Крым спасатели сняли с дерева повисшего на кроне парапланериста. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» оказали помощь в эвакуации парапланериста, зависшего на деревьях.
Три женщины погибли на «Тавриде» в ДТП с КАМАЗом. На трассе «Таврида» легковой автомобиль столкнулся с КАМАЗом, погибли три человека, сообщает УГИБДД МВД по РК.
В Крыму выявили 229 новых случаев коронавируса
За 27 ноября на территории Республики Крым подтверждено 229 новых случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Врачи назвали допустимую дневную «дозу» мандаринов
Медики заявили, что бесконтрольное потребление мандаринов опасно для здоровья: у «новогодних» цитрусовых также существует безопасная ежедневная норма.
Четверо погибли при столкновении троллейбуса и легковушки в Крыму
На трассе Симферополь – Алушта – Ялта столкнулись троллейбус и ВАЗ-2109, в результате ДТП погибли четыре человека.
24 ноября
Медики в Ялте отказались работать из-за невыплаты надбавок за COVID
Половина медсестер терапевтического отделения горбольницы №1 не вышла на работу.