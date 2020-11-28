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Вырубка крымской сосны обойдется жителям Ялты в миллион
фото © Новости Крыма
В Ялте появится новый компенсационный тариф за вырубку зеленых насаждений.
Об этом «Крымской газете» рассказал новый руководитель МБУ «Зеленстрой» Ялты Лери Сванидзе.
– Вопрос компенсационных выплат за срубленные насаждения требует пересмотра. Приведу пример: дерево, которое 70 сантиметров в обхвате, высотой метров десять и возрастом 90 лет. Чтобы удалить такое дерево, человек платит порядка 200-280 тысяч рублей в бюджет города. Я считаю, что это очень мало. Мы разработали новые компенсационные тарифы, но не на все деревья. Удаление сосны крымской, допустим, оценивалось примерно в 280 тысяч, а будет оцениваться в миллион, – говорит Лери Сванидзе.
Руководитель МБУ добавил, что благодаря более высоким компенсационным выплатам будет возможность закупать не метровые саженцы, а уже взрослые деревья.
Планируется, что в начале следующего года депутаты Ялты примут соответствующий документ, поскольку уже сейчас поддержали при обсуждении на комиссиях.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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