Вырубка крымской сосны обойдется жителям Ялты в миллион

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В Ялте появится новый компенсационный тариф за вырубку зеленых насаждений.

Об этом «Крымской газете» рассказал новый руководитель МБУ «Зеленстрой» Ялты Лери Сванидзе.

– Вопрос компенсационных выплат за срубленные насаждения требует пересмотра. Приведу пример: дерево, которое 70 сантиметров в обхвате, высотой метров десять и возрастом 90 лет. Чтобы удалить такое дерево, человек платит порядка 200-280 тысяч рублей в бюджет города. Я считаю, что это очень мало. Мы разработали новые компенсационные тарифы, но не на все деревья. Удаление сосны крымской, допустим, оценивалось примерно в 280 тысяч, а будет оцениваться в миллион, – говорит Лери Сванидзе.

Руководитель МБУ добавил, что благодаря более высоким компенсационным выплатам будет возможность закупать не метровые саженцы, а уже взрослые деревья.

Планируется, что в начале следующего года депутаты Ялты примут соответствующий документ, поскольку уже сейчас поддержали при обсуждении на комиссиях.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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