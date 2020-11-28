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Врачи назвали допустимую дневную «дозу» мандаринов

08:46 суббота, 28 ноября 2020
Врачи назвали допустимую дневную «дозу» мандаринов

фото © Новости Крыма

Медики заявили, что бесконтрольное потребление мандаринов опасно для здоровья: у «новогодних» цитрусовых также существует безопасная ежедневная норма.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российских диетологов.

Известно, что традиционный «новогодний» фрукт обладает большим запасом антиоксидантов и витамина С, полезными в зимнее время. Однако специалисты призывают не увлекаться поеданием фрукта.

«Средняя суточная доза - четыре штуки… Мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством», - говорит врач-диетолог Тамара Прунцева.

При этом специалисты советуют лакомится сладкими цитрусовыми утром и днем до 17 часов, но ни в коем случае не употреблять их натощак. Переизбыток мандаринов в рационе может вызвать аллергические реакции, вздутие живота и обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как фрукты содержат большое количество клетчатки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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