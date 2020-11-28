Врачи назвали допустимую дневную «дозу» мандаринов

фото © Новости Крыма

Медики заявили, что бесконтрольное потребление мандаринов опасно для здоровья: у «новогодних» цитрусовых также существует безопасная ежедневная норма.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российских диетологов.

Известно, что традиционный «новогодний» фрукт обладает большим запасом антиоксидантов и витамина С, полезными в зимнее время. Однако специалисты призывают не увлекаться поеданием фрукта.

«Средняя суточная доза - четыре штуки… Мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством», - говорит врач-диетолог Тамара Прунцева.

При этом специалисты советуют лакомится сладкими цитрусовыми утром и днем до 17 часов, но ни в коем случае не употреблять их натощак. Переизбыток мандаринов в рационе может вызвать аллергические реакции, вздутие живота и обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как фрукты содержат большое количество клетчатки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Все и еще чуть-чуть о мансардных окнах. Интересное название «мансарда», не так ли? Появилось оно в семнадцатом веке благодаря архитектору Франсуа Мансар. Когда во Франции остро встала проблема с жильем для малообеспеченных людей, он начал переоборудовать чердачные помещения.

Изучаем металлочерепицу. Металлочерепица — лучший выбор для кровли частого дома. Красивый и одновременно долговечный кровельный материал. Приобретающий все большую популярность в мире, не обойдя стороной и Крым.

Немного о битумной черепице. Крыша вашего дома со сложной конфигурацией? Тогда мягкая кровля то, что вам нужно!

10 преимуществ поликарбоната. Девятнадцатый век - эпоха мушкетов и пушек. А также небывалых достижений в технике и науке. Вспомним ученого-изобретателя, Альфреда Эйнхорна он был отличный специалист в области химии, который известен изобретениями Novocaine и Polycarbonate.