Происшествия
В Симферополе двое детей «застряли» в строительной траншее
Спасатели помогли двум детям, которые спустились в строительную траншею и не смогли выбраться обратно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.
По данным ведомства, инцидент произошел на улице Титова в Симферополе.
Выяснилось, что малолетние дети играли около разрытой траншеи. Спустившись в нее на глубину 4,5 метра, они не смогли самостоятельно подняться наверх. С помощью лестницы спасатели достали детей из ямы, в медицинской помощи они не нуждались.
Ранее в Ялте сотрудники Росгвардии вернули родителям троих детей, которые не пришли домой после школы. Тогда в полицию обратилась обеспокоенная мать 11-летнего мальчика, который не вернулся домой после школы. Она сообщила, что вместе с ее сыном пропали 13-летний товарищ мальчика и его 10-летний брат. Выяснилось, что дети катались на мопеде вокруг жилого дома.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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