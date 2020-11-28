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Происшествия

В Симферополе двое детей «застряли» в строительной траншее

Спасатели помогли двум детям, которые спустились в строительную траншею и не смогли выбраться обратно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Титова в Симферополе.

Выяснилось, что малолетние дети играли около разрытой траншеи. Спустившись в нее на глубину 4,5 метра, они не смогли самостоятельно подняться наверх. С помощью лестницы спасатели достали детей из ямы, в медицинской помощи они не нуждались.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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