В России принали, что санкции затрудняют развитие Крыма

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Крым и Севастополь планируют показать хорошие результаты реализации федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию региона.

Об этом представители региона сообщили заместителю министра экономического развития России Сергею Назарову в ходе рабочего визита на крымский полуостров.

Как сообщает Мининформ РК, замминистра отметил, что в некоторой степени трудности исполнения программы создают санкции, введенные против России. «Это усложняет привлечение крупных подрядных организаций, это увеличивает сроки реализации объектов», — подчеркнул Сергей Назаров.

Реализация программы нацелена в первую очередь на снятие инфраструктурных ограничений, обеспечение устойчивого экономического развития и транспортной доступности на территории Крымского полуострова. Рассматривается продление ФЦП Крыма после 2024 года.

Из 19 реализованных проектов ключевым объектом транспортной инфраструктуры полуострова стала автомобильная дорога Таврида. Она позволяет обеспечить транспортное сообщение Крыма с Краснодарским краем. Введен в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь.

Реализованные проекты в сфере энергетики позволят создать устойчивую систему стабильного энергоснабжения потребителей, находящихся на территории крымского полуострова. В их числе — Энергомост, Симферопольская и Севастопольская ПГУ – ТЭС.

Также в рамках ФЦП Крыма и Севастополя построено 27 дошкольных учреждений, 6 школ, 2 больницы. Завершено строительство многопрофильного республиканского медицинского центра «Крымская республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко, рассчитанная на 700 мест стационарного пребывания.

Открылся к приему туристов дворец «Ласточкино гнездо» в Ялте. Противоаварийные и реставрационные работы этих объектов велись в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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