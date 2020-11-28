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Власть

В России назвали неожиданное условие развития курортов в Крыму

09:45 суббота, 28 ноября 2020
В России назвали неожиданное условие развития курортов в Крыму

фото © Новости Крыма

Развитие туристической сферы в Крыму невозможно без строительства современной курортной инфраструктуры, а это возможно сделать только с помощью вложения значительных федеральных средств.

Такое мнение в эфире «Радио 1» высказал депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Крым – это уникальное место, но туда надо вкладываться, и вкладываться федеральному бюджету, федеральным деньгам. То, что сделали мост – это круто, это очень хорошо, но необходимо обустраивать побережье, необходимы совершенно другие гостиницы, совершенно другие дороги. И над этим нужно работать. Без федеральных денег самому Крыму и Севастополю не потянуть», – убежден политик.

Миронов с сожалением констатировал, что сегодня «выгоднее слетать в Турцию», поскольку это «дешевле» и «сервис там лучше».

«Нужно, чтобы выгоднее, дешевле и вкуснее во всех смыслах этого слова было на наших курортах: и в Краснодарском крае, и, кончено же, в нашем замечательном Крыму и Севастополе», – сказал Миронов.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь этого года Крым посетили более пяти миллионов туристов. Средняя загрузка отелей санаториев и пансионатов составила от 70 до 90%, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Как сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, согласно опросу Минкурортов, 96% туристов выразили намерение приехать в Крым еще раз,  в том числе 50% – уже в следующем году, 46% – в ближайшие пять лет. В среднем 70% туристов отметили приемлемую стоимость предоставления услуг по питанию, проживанию, развлекательным услугам и экскурсионному обслуживанию.  При этом, у 95% туристов ожидания от отдыха оправдались, в том числе  23% опрошенных  гостей ответили, что отдых превзошел их ожидания.

В связи с пандемией коронавируса власти Крыма ввели ограничения на проведение массовых развлекательных мероприятий в новогодние и рождественские праздники. По словам отельеров региона, это решение не привело к значительному числу отказов гостей от бронирований. Уровень бронирования на новогодние праздники составляет от 50 до 70%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Больше 30 здравниц Крыма подготовили «антиковидные» программы. Туристические регионы Российской Федерации, в том числе Республика Крым, предложили пути развития и восстановления туристической отрасли в рамках онлайн заседания «круглого стола» с участием членов Экспертного совета по туризму при Комитете Совета Федерации по социальной политике.

Туристы начали отменять бронь в крымских отелях на новогодние праздники. Из-за введенных в Крыму ограничительных мер на новогодние праздники, туристы начали отменять бронь в отелях.

Власти Крыма утверждают, что передумали вводить курортный сбор в 2021 году. Российские власти Крыма не планируют вводить курортный сбор в 2021 году.

Жизнь или кошелек: представители турсферы Крыма пугают власти огромными убытками. Представители крымской туристической сферы пугают власти республики огромными убытками.

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