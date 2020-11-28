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Коронавирус в Крыму

В Крыму выявили 229 новых случаев коронавируса

09:06 суббота, 28 ноября 2020
В Крыму выявили 229 новых случаев коронавируса

фото © iz.ru

За 27 ноября на территории Республики Крым подтверждено 229 новых случаев коронавирусной инфекции.

 Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 27 ноября на территории Республики Крым зарегистрированы 229 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 166 выявлены при обращении за медицинской помощью, 63 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 4548 человек. Выздоровевших за весь период – 11317 человек», — сообщил глава Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Коронавирус в Крыму
В Крыму выявили 229 новых случаев коронавируса

В Крыму выявили 229 новых случаев коронавируса

За 27 ноября на территории Республики Крым подтверждено 229 новых случаев коронавирусной инфекции.

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