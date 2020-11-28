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Власть

В Крыму хотят строить морские суда на электрическом ходу

13:37 суббота, 28 ноября 2020

Морские суда на электрическом ходу будут строить на территории Крыма.

Об этом во время подписания соглашения о сотрудничестве с АО «Концерн «Уралвагонзавод» сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Есть крупные игроки, которые готовы развивать водные виды транспорта на электрическом ходу. Для Крыма это вопрос экологии. Считаем, что крымские предприятия с вашей помощью («Уралвагонзавода») смогут с этими заказами справиться», – сообщил Аксенов.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что федеральные власти готовы субсидировать 30% стоимости судов, строительство которых будет производиться на крымских верфях.

Глава Крыма назвал темпы возрождения судостроения в республике «сумасшедшими».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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