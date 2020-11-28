Улицу Менделеева в Симферополе закроют на две недели

Власти Симферополя на две недели ограничат проезд по улице Менделеева.

Об этом сообщила пресс-служба администрации крымской столицы.

«Администрация Симферополя информирует о временном ограничении движения транспортных средств на участке улично-дорожной сети по улице Менделеева в связи с проведением ремонтно-строительных работ. Ограничение движения транспортных средств вводится с 9.00 28 ноября до 18.00 11 декабря», – уточнили в администрации.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в месте проведения ремонтных работ департамент городского хозяйства по согласованию с ГИБДД разработает схему организации дорожного движения и объезда перекрываемого участка улично-дорожной сети.

Ранее улицу Менделеева закрывали для проезда в связи с проведением санитарно-формовочной обрезки деревьев.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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