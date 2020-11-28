Украина пытается остановить морские и авиационные рейсы в Крым

фото © Крыминформ

Украина заочно наложила арест на 50 кораблей, которые заходили в крымские порты, – об этом 24 ноября сообщили в украинской Прокуратуре Автономной Республики Крым.

В ведомстве подчеркнули, что выясняют местонахождение этих судов, чтобы применить санкции на практике.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов полуострова, поэтому «заходящие в них суда считаются нарушителями украинской границы».

Ранее в прокуратуре АРК сообщали, что официальный Киев арестовал еще 44 самолета российских авиакомпаний, которые «нарушили аналогичный запрет на полеты в Крым». Тем временем Росавиация согласовала льготные рейсы на полуостров из 12 городов России.

Адвокат Московской коллегии адвокатов, глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при правительстве Крыма Александр Молохов высказал мнение, что украинские аресты не будут иметь каких-либо последствий для российского транспорта.

– Ничем эти решения не угрожают, никакого толка от этого Украине не будет. Все это напоминает старую советскую комедию, где персонаж перечислял милиционеру: три портсигара отечественных и так далее. Эти самолеты не будут летать за границу, как и корабли. Гипотетически это можно представить, но практически этого не будет. Мышиная возня – вот лучшая оценка, которую я могу дать действиям Украины.

Украинский юрист-международник Владимир Василенко, напротив, считает российскую позицию тупиковой.

– Позиция Украины основывается на уставе ООН, на современном международном праве. Если российская власть не начнет выполнять свои обязательства согласно международному праву, этот конфликт будет продолжаться вечно. В такой ситуации у Украины остается только один выход – вводить в индивидуальном порядке санкции против России.

Транспортный аналитик Максим Гардус указывает на то, что в закрытые по решению правительства Украины порты Крыма заходят не только корабли под российскими флагами.

– Судя по аналитическим отчетам, это суда под флагами Турции, Египта, Сирии и Румынии. Кроме того, есть так называемые государства свободного флага, которые просто продают право пользоваться своим флагом – Панама и другие. Мне кажется, их владельцы с тревогой воспримут информацию об арестах, это действительно может повлиять на судоходство – я говорю о реальных иностранных судах.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крым по льготной цене можно будет прилететь из 12 городов России. В число 266 субсидируемых региональных авиамаршрутов на 2021 год включены перелеты в Крым и обратно из 12 городов России.

Власти Ялты пообещали установить до конца года более 50 новых «умных» остановок. Специалисты до конца года должны установить в ялтинском регионе 51 новый «умный» остановочный павильон.

Новый мэр Ялты остановила проведение конкурса на пассажироперевозки. Временно исполняющий полномочия главы администрации Ялты Янина Павленко сообщила о принятом ею решении временно приостановить конкурс на пассажирские перевозки, который должен был состояться до 25 ноября.

В Севастополе на три дня закроют проезд по улице в центре. В Севастополе на улице Льва Толстого на трое суток ограничат движение транспорта – с 07:00 часов 26 ноября до 07:00 часов 29 ноября.