Санкции
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Украина пытается остановить морские и авиационные рейсы в Крым
фото © Крыминформ
Украина заочно наложила арест на 50 кораблей, которые заходили в крымские порты, – об этом 24 ноября сообщили в украинской Прокуратуре Автономной Республики Крым.
В ведомстве подчеркнули, что выясняют местонахождение этих судов, чтобы применить санкции на практике.
С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов полуострова, поэтому «заходящие в них суда считаются нарушителями украинской границы».
Ранее в прокуратуре АРК сообщали, что официальный Киев арестовал еще 44 самолета российских авиакомпаний, которые «нарушили аналогичный запрет на полеты в Крым». Тем временем Росавиация согласовала льготные рейсы на полуостров из 12 городов России.
Адвокат Московской коллегии адвокатов, глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при правительстве Крыма Александр Молохов высказал мнение, что украинские аресты не будут иметь каких-либо последствий для российского транспорта.
– Ничем эти решения не угрожают, никакого толка от этого Украине не будет. Все это напоминает старую советскую комедию, где персонаж перечислял милиционеру: три портсигара отечественных и так далее. Эти самолеты не будут летать за границу, как и корабли. Гипотетически это можно представить, но практически этого не будет. Мышиная возня – вот лучшая оценка, которую я могу дать действиям Украины.
Украинский юрист-международник Владимир Василенко, напротив, считает российскую позицию тупиковой.
– Позиция Украины основывается на уставе ООН, на современном международном праве. Если российская власть не начнет выполнять свои обязательства согласно международному праву, этот конфликт будет продолжаться вечно. В такой ситуации у Украины остается только один выход – вводить в индивидуальном порядке санкции против России.
Транспортный аналитик Максим Гардус указывает на то, что в закрытые по решению правительства Украины порты Крыма заходят не только корабли под российскими флагами.
– Судя по аналитическим отчетам, это суда под флагами Турции, Египта, Сирии и Румынии. Кроме того, есть так называемые государства свободного флага, которые просто продают право пользоваться своим флагом – Панама и другие. Мне кажется, их владельцы с тревогой воспримут информацию об арестах, это действительно может повлиять на судоходство – я говорю о реальных иностранных судах.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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