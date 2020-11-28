«Свидание на чужой кровати» в Крыму закончилось пьяной поножовщиной

В Красноперекопском районе мужчина нанес несколько ножевых ударов в грудь своему приятелю из-за пьяной ссоры, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как сообщили правоохранители, конфликт между 44-летним ранее судимым местным жителем и его 32-летним знакомым возник во время совместного распития алкоголя.

«Подозреваемому не понравилось, что приятель устроил свидание с девушкой на его кровати. После очередного предупреждения выпивший приятель не увел свою даму и остался лежать с ней на кровати подозреваемого. Тогда хозяин дома схватил кухонный нож и нанес потерпевшему несколько ударов», - говорится в сообщении МВД.

Согласно заключению экспертов, мужчина причинил потерпевшему тяжкие телесные повреждения в виде проникающей раны грудной клетки.

В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

Ранее в Бахчисарайском районе задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своего знакомого.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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