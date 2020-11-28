Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Минздрав Крыма ждет разнарядку на начало массовой вакцинации от COVID ● Стабилизацию ситуации с коронавирусом в Крыму обещают только к лету-2021 ● Шесть пациентов скончались от коронавируса в Крыму за сутки ● Крымчане стали чаще обращаться к психологу на фоне пандемии ● В Крыму выявили 229 новых случаев коронавируса
Стало известно, почему в одной семье заражаются коронавирусом не все
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Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов в интервью «Российской газете» рассказал, почему в семье, где один человек заразился коронавирусной инфекцией, остальные остаются здоровыми.
Эпидемиолог выделил несколько факторов, которые влияют на это:
1. SARS-CoV-2 не настолько заразен, как, вирус гриппа.
«Бывает достаточно изолировать заболевшего в отдельной комнате, регулярно проветривать помещение, промывать места общего пользования дезинфектантами и использовать УФ-рециркуляторы. Поскольку семья знает о заболевании, то предпринимает меры безопасности, в том числе может использовать медикаментозные схемы профилактики», - отметил профессор Сергей Балахонов.
2. У людей разная чувствительность к вирусу, которую определяет их индивидуальный иммунный статус.
«Врожденный неспецифический иммунитет тоже играет роль. Существуют факторы, которые препятствуют проникновению патогена в организм. К примеру, выработка на слизистых оболочках повышенного содержания лизоцима и некоторых других ферментов. Эти неспецифические факторы врожденного иммунитета работают против всех респираторных патогенов и убивают их до того, как они проникли в клетки организма», - подчеркнул эпидемиолог.
3. Возможно, что коронавирусы уже побывали в организме родственников-контактеров и инфекции противостоят клетки памяти.
Сергей Балахонов отмечает, что, при этом, люди могут заразиться коронавирусом от других больных.
«Всегда есть риск прорыва иммунитета, каким бы крепким он ни был. Опять же, в одной квартире с заболевшим вы соблюдаете все меры безопасности, и это разумно. В общественных местах, в частности в транспорте, социальное дистанцирование и другие санитарные правила соблюдают не все», - добавил он.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Стало известно, почему в одной семье заражаются коронавирусом не все
Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов в интервью «Российской газете» рассказал, почему в семье, где один человек заразился коронавирусной инфекцией, остальные остаются здоровыми.
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