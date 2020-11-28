Стало известно, почему в одной семье заражаются коронавирусом не все

фото © pixabay.com

Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов в интервью «Российской газете» рассказал, почему в семье, где один человек заразился коронавирусной инфекцией, остальные остаются здоровыми.

Эпидемиолог выделил несколько факторов, которые влияют на это:

1. SARS-CoV-2 не настолько заразен, как, вирус гриппа.

«Бывает достаточно изолировать заболевшего в отдельной комнате, регулярно проветривать помещение, промывать места общего пользования дезинфектантами и использовать УФ-рециркуляторы. Поскольку семья знает о заболевании, то предпринимает меры безопасности, в том числе может использовать медикаментозные схемы профилактики», - отметил профессор Сергей Балахонов.

2. У людей разная чувствительность к вирусу, которую определяет их индивидуальный иммунный статус.

«Врожденный неспецифический иммунитет тоже играет роль. Существуют факторы, которые препятствуют проникновению патогена в организм. К примеру, выработка на слизистых оболочках повышенного содержания лизоцима и некоторых других ферментов. Эти неспецифические факторы врожденного иммунитета работают против всех респираторных патогенов и убивают их до того, как они проникли в клетки организма», - подчеркнул эпидемиолог.

3. Возможно, что коронавирусы уже побывали в организме родственников-контактеров и инфекции противостоят клетки памяти.

Сергей Балахонов отмечает, что, при этом, люди могут заразиться коронавирусом от других больных.

«Всегда есть риск прорыва иммунитета, каким бы крепким он ни был. Опять же, в одной квартире с заболевшим вы соблюдаете все меры безопасности, и это разумно. В общественных местах, в частности в транспорте, социальное дистанцирование и другие санитарные правила соблюдают не все», - добавил он.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стабилизацию ситуации с коронавирусом в Крыму обещают только к лету-2021. Остановить распространение COVID-19 поможет коллективный иммунитет. Классически в эпидемиологии считается, что для стабилизации ситуации переболеть и приобрести антитела к инфекции должны не менее 50% населения.

Шесть пациентов скончались от коронавируса в Крыму за сутки. В Крыму за истекшие сутки скончалось шесть пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Крымчане стали чаще обращаться к психологу на фоне пандемии. Специалисты отметили увеличение спроса на услуги психологов в Крыму.

В Крыму выявили 229 новых случаев коронавируса. За 27 ноября на территории Республики Крым подтверждено 229 новых случаев коронавирусной инфекции.