Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Шесть пациентов скончались от коронавируса в Крыму за сутки ● Крымчане стали чаще обращаться к психологу на фоне пандемии ● В Крыму выявили 229 новых случаев коронавируса ● Пандемия в Крыму: многих препаратов не оказалось ● Медики в Ялте отказались работать из-за невыплаты надбавок за COVID
Стабилизацию ситуации с коронавирусом в Крыму обещают только к лету-2021
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Остановить распространение COVID-19 поможет коллективный иммунитет. Классически в эпидемиологии считается, что для стабилизации ситуации переболеть и приобрести антитела к инфекции должны не менее 50% населения.
Об этом сегодня на онлайн пресс-конференции рассказал проректор КФУ им. Вернадского по научной деятельности Анатолий Кубышкин.
«У нас создан аналитический центр по коронавирусу при Главе Республики Крым. И мы периодически там с помощью математических методов строим модели. Были довольно точные наши прогнозы в конце апреля — начале мая. Сбылись и прогнозы на ноябрь.
Просчитали, как это будет развиваться, где-то к лету есть шанс, что еще с подключением вакцинации, эта критическая точка будет все-таки преодолена. Вирус никуда не денется, но ситуация более-менее стабилизируется», — отметил Анатолий Кубышкин.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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