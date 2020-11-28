Стабилизацию ситуации с коронавирусом в Крыму обещают только к лету-2021

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Остановить распространение COVID-19 поможет коллективный иммунитет. Классически в эпидемиологии считается, что для стабилизации ситуации переболеть и приобрести антитела к инфекции должны не менее 50% населения.

Об этом сегодня на онлайн пресс-конференции рассказал проректор КФУ им. Вернадского по научной деятельности Анатолий Кубышкин.

«У нас создан аналитический центр по коронавирусу при Главе Республики Крым. И мы периодически там с помощью математических методов строим модели. Были довольно точные наши прогнозы в конце апреля — начале мая. Сбылись и прогнозы на ноябрь.

Просчитали, как это будет развиваться, где-то к лету есть шанс, что еще с подключением вакцинации, эта критическая точка будет все-таки преодолена. Вирус никуда не денется, но ситуация более-менее стабилизируется», — отметил Анатолий Кубышкин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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