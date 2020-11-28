СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в судакской больнице

Следственный комитет после проведения доследственной проверки по факту гибели двухлетней девочки в городской больнице Судака возбудил уголовное дело.

Об этом сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«С целью установления всех обстоятельств смерти ребенка в Судакской городской больнице главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле руководства ведомства», – сказала Постнова.

В связи с трагедией свои соболезнования выразил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. «Я приношу свои соболезнования матери и ее близким, – написал он на своей странице в соцсети Facebook. – Хочу сказать, что вне зависимости от общественного резонанса, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы разобраться в произошедшем и установить, должным ли образом медработниками оказана помощь».

Ранее сообщалось, что жительница села Дачное (городской округ Судак) Эльзара Османова опубликовала в соцсети сообщение о смерти 6 ноября 2020 года своей двухлетней дочери в городской больнице Судака. По ее словам, в медицинском свидетельстве о смерти указано, что ребенок умер от эндотоксического шока в результате неуточненной пневмонии.

Также Османова отметила, что девочке не смогли вовремя поставить диагноз и оказать необходимую помощь. Женщина обращалась амбулаторию села Дачное, где ребенку диагностировали ОРВИ, но состояние девочки ухудшалось. Мать приняла решение ехать в городскую больницу, где медики сделали назначение и отправили пациентов домой. В тот же день состояние ребенка ухудшилось и женщина повторно обратилась в больницу, где девочка в итоге скончалась.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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