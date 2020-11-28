Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымчане стали чаще обращаться к психологу на фоне пандемии ● В Крыму выявили 229 новых случаев коронавируса ● Пандемия в Крыму: многих препаратов не оказалось ● Медики в Ялте отказались работать из-за невыплаты надбавок за COVID ● В Крыму рекомендовали привившимся от гриппа ограничить общение
Шесть пациентов скончались от коронавируса в Крыму за сутки
В Крыму за истекшие сутки скончалось шесть пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Об этом сказано на сайте минздрава республики.
Общее число умерших за весь период пандемии в регионе составило 277 человек.
За истекшие сутки в республике выявлено 229 новых случаев. Общее количество выявленных случаев достигло 14 915.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму выявили 229 новых случаев коронавируса. За 27 ноября на территории Республики Крым подтверждено 229 новых случаев коронавирусной инфекции.
Пандемия в Крыму: многих препаратов не оказалось. В Крыму не отрицают – противовирусные препараты и антибиотики в дефиците, пациенты в панике делают закупки лекарств впрок, а врачи продолжают выписывать рецепты на дефицитные препараты, несмотря на существующие альтернативы.
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