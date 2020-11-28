Шесть пациентов скончались от коронавируса в Крыму за сутки

В Крыму за истекшие сутки скончалось шесть пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Об этом сказано на сайте минздрава республики.

Общее число умерших за весь период пандемии в регионе составило 277 человек.

За истекшие сутки в республике выявлено 229 новых случаев. Общее количество выявленных случаев достигло 14 915.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму выявили 229 новых случаев коронавируса. За 27 ноября на территории Республики Крым подтверждено 229 новых случаев коронавирусной инфекции.

Пандемия в Крыму: многих препаратов не оказалось. В Крыму не отрицают – противовирусные препараты и антибиотики в дефиците, пациенты в панике делают закупки лекарств впрок, а врачи продолжают выписывать рецепты на дефицитные препараты, несмотря на существующие альтернативы.

В пяти медучреждениях Крыма сменят главврачей. Главврачи нескольких столичных и районных медучреждений, а также несколько главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Республики Крым покинут свои должности по результатам личных инспекций, которые провел глава ведомства Александр Остапенко.

Медики в Ялте отказались работать из-за невыплаты надбавок за COVID. Половина медсестер терапевтического отделения горбольницы №1 не вышла на работу.