Севастопольский космонавт Шкаплеров возглавит новую экспедицию на МКС

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Антон Шкаплеров возглавит 66-ю международную космическую миссию.

Старт международной миссии МКС-66 на борт космической станции намечен на октябрь 2021 года. Возглавит экспедицию севастопольский космонавт Герой России Антон Шкаплеров.

«Сейчас на подготовке в Хьюстоне (Космический центр NASA имени Линдона Джонсона). Мой старт в октябре 2021», — сказал Антон Шкаплеров.

Отметим, что в начале ноября 2020 года Роскосмос утвердил группы космонавтов основного и дублирующего экипажей 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» с экипажем планируется на апрель 2021 года. Командиром основного состава назначен Олег Новицкий, а дублирующего — Антон Шкаплеров.

При этом уже сегодня известно, что Шкаплеров станет командиром экспедиции МКС-66, которая стартует в апреле 2021 года. В случае успеха это будет четвертая экспедиция севастопольского космонавта.

«Дублер на апрель, следующий старт в октябре. Я основной», — добавил Шкаплеров.

В тексте использованы материалы: Форпост

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