Россияне передумали ехать в Крым на новогодние праздники

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Туроператоры отмечают существенное по сравнению с прошлым годом снижение числа желающих отдохнуть в Крыму в предстоящие новогодние праздники.

Об этом сообщили в опрошенных туркомпаниях.

«Очень снизилось количество как въездных туристов, так и выездных. В обе стороны поток снизился, и связано это, скорее всего, с ковидной ситуацией», – рассказали в компании E-tourist.

Снижение турпотока на полуостров отмечают и в компании «Гин-сервис». По ее данным, на период с 25 декабря по 15 января забронировали отдых вдвое меньше туристов, чем год назад.

Туроператоры убеждены, что на такую динамику повлияла тяжелая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции. «Количество желающих отдохнуть в этом году уменьшилось. Люди практически не обращаются в связи со сложившейся ситуацией», – сказали в компании «Бон Вояж».

Также отмечается, что снизилось количество долгосрочных планирований, что связано с непредсказуемостью обстановки в регионах страны. «Люди сейчас в большом замешательстве, они не понимают, как будет развиваться ковидная ситуация, и поэтому такой глубины продажи, как в прошлом году, мы не наблюдаем», – заключили в компании E-tourist.

С 18 ноября в Крыму на период новогодних праздников введены ограничения на работу развлекательных заведений и заведений общепита в ночное время. В дневное время заведения будут работать в обычном режиме, но проведение корпоративов и иных массовых мероприятий запрещено. Такие меры вызвали волнение среди представителей крымского турбизнеса и заставили их искать новые форматы работы в новогодние праздники.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что в курортный сезон 2021 года возможен рост турпотока на 15%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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